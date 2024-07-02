Драма на Уимблдоне и разбитая коленка: теннисист Рублев проиграл на первом круге

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Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Франсиско Комесанье из Аргентины в стартовом раунде Уимблдона, который проходит в Лондоне. Итог встречи спортсменов – счет 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5) в пользу последнего.
Теннисист Франсиско Комесанья занимает 122-ю позицию в мировом рейтинге, в то время как Андрей Рублев считается шестой ракеткой мира. Игроки провели на корте 2 часа 59 минут.
Встреча не обошлась без драматических моментов. После неудачного розыгрыша Рублев поддался эмоциям и начал избивать себя ракеткой. Итогом стало разбитое колено.
В прошлом году на Уимблдоне Андрею Рублеву удалось добраться до четвертьфинала, что стало лучшим его результатом на турнирах Большого шлема. В то же время 23-летний Комесанья провел четыре игры на АТЗ и достиг первой победы.
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Встреча не обошлась без драматических моментов. После неудачного розыгрыша Рублев поддался эмоциям и начал избивать себя ракеткой. Итогом стало разбитое колено.
В прошлом году на Уимблдоне Андрею Рублеву удалось добраться до четвертьфинала, что стало лучшим его результатом на турнирах Большого шлема. В то же время 23-летний Комесанья провел четыре игры на АТЗ и достиг первой победы.
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