Гладилин объяснил победу Франции над Бельгией на ЧЕ

Фото: iStock/FeelPic
Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин допустил, что победа Франции над Бельгией в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу может быть объяснена закономерностью.
«Игра была ничейная, так сложилось — равная игра, где явного преимущества не было ни у одной команды. И у тех, и у других были шансы, но так получилось, что выиграли французы. Возможно, это и закономерно. Бельгийцам, конечно, обидно — они играли неплохо», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Гладилин.В матч 1/8 финала чемпионата Европы Франция обыграла Бельгию со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что сборная Португалии победила со счетом 3:0 команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в это время в Германии.
Читайте также:
Сборная Португалии победила 3:0 команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы
Чемпион Европы сборная Италии проиграла в 1/8 Швейцарии и сложила полномочия
Италия сенсационно проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024
Мелисса Тимофеева