Дркушич: «Зениту» в начале сезона не хватило побед

22 августа 2025, 15:10

Фото: iStock/gorodenkoff

По словам защитник «Зенита» Вани Дркушича, в начале сезона его клубу не хватило побед. Таким мнением игрок поделился в ходе открытой тренировки команды на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.





Как отметил Дркушич, клуб должен был набирать больше очков в последних матчах. В пример он привел игру с махачкалинским «Динамо».





«В первых турах результаты не такие, как мы хотели. Мы набрали меньше очков, чем планировали. Чего не хватило на старте сезона? Побед, поэтому в матче с махачкалинским «Динамо» должны набирать три очка», — поделился футболист с Metaratings.ru.