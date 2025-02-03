Дубна впервые приняла матч проекта «Выходи во двор»

Первенство Московской области по биатлону среди юношей и девушек 15-16 лет, а также турнир для юношей и девушек 13-14 лет в дисциплине «гонка» состоялись в Центре зимних видов спорта в Дмитрове состоялось, участниками соревнований стали 160 биатлонистов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.