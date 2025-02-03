Дубна впервые приняла матч проекта «Выходи во двор»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Более 2 тыс. болельщиков наблюдали за матчем команды «Легенды хоккея» с любительской сборной жителей городского округа Дубна. Игра состоялась на площадке под открытым небом на территории Парка-набережной имени Д.И. Менделеева, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Игра стала второй в наступившем году и третьей – в рамках четвёртого сезона проекта «Выходи во двор». Противостояние завершилось с минимальным перевесом в пользу «Легенд» – 8:7.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Фото: пресс-служба Минспорта МО
На ледовую площадку на берегу Волги звёздные хоккеисты вышли в обновлённом составе. Кроме Каменского, в игре приняли участие прославленные хоккеисты Александр Могильный, Евгений Давыдов, Виталий Прохоров, а также звёзды КХЛ – Сергей Коньков, Руслан Берников, а также новый участник проекта «Выходи во двор» Владимир Малахов.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
К команде мастеров также присоединились артисты театра и кино, звёзды сериала «Молодёжка» Иван Мулин, Тимур Ефременков и Артур Каспранов.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
В качестве почётного гостя матч посетил житель Дубны, ветеран Великой Отечественной войны, почётный гость парада Победы на Красной площади, ветеран спорта, участник советского атомного проекта Николай Дмитриевич Порошин. 97-летний ветеран пообщался с именитыми игроками и поделился впечатлениями от игры.
Традицией проекта стало общение титулованных спортсменов с детьми участников спецоперации. Перед матчем ребята получили от хоккеистов подарки, а затем за ледовым противостоянием наблюдали с первых рядов трибун.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Как напомнили в министерстве, проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва с 2022 года.
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Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Мы уже четвёртый год выходим на лёд, чтобы сыграть с жителями разных городов Подмосковья. Получаем огромное удовольствие, очень приятно видеть радость на лицах зрителей. Хочется проявить себя, показать хороший хоккей, чтобы все остались довольны. Большое спасибо губернатору Андрею Воробьёву за то, что придумал этот проект. Уверен, что что подобные матчи будут продолжаться», – сказал лидер «Легенд хоккея» Валерий Каменский.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
На ледовую площадку на берегу Волги звёздные хоккеисты вышли в обновлённом составе. Кроме Каменского, в игре приняли участие прославленные хоккеисты Александр Могильный, Евгений Давыдов, Виталий Прохоров, а также звёзды КХЛ – Сергей Коньков, Руслан Берников, а также новый участник проекта «Выходи во двор» Владимир Малахов.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
К команде мастеров также присоединились артисты театра и кино, звёзды сериала «Молодёжка» Иван Мулин, Тимур Ефременков и Артур Каспранов.
«Я кайфую, моему наслаждению нет предела! В матче выкладывался на сто процентов. Мы сегодня играли только на победу», – поделился Ефременков, забросивший в ворота соперника три шайбы.Игрой мэтров хоккея руководил бессменный наставник команды Александр Якушев. Комментировал игру спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
В качестве почётного гостя матч посетил житель Дубны, ветеран Великой Отечественной войны, почётный гость парада Победы на Красной площади, ветеран спорта, участник советского атомного проекта Николай Дмитриевич Порошин. 97-летний ветеран пообщался с именитыми игроками и поделился впечатлениями от игры.
«Без спорта жизнь невозможна. Куда я только не лез – и в бокс, и в тяжёлую атлетику, и на лыжах бегал, и в хоккей играл. Спасибо ветеранам хоккея за то, что вселяют надежду на спортивное будущее нашему молодому поколению. Они показываете через своё мастерство, что спорт полезен и нужен в любом возрасте», – отметил Николай Порошин.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Традицией проекта стало общение титулованных спортсменов с детьми участников спецоперации. Перед матчем ребята получили от хоккеистов подарки, а затем за ледовым противостоянием наблюдали с первых рядов трибун.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Как напомнили в министерстве, проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва с 2022 года.
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Лора Луганская