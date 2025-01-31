Видновская «Спарта энд К» одолела москвичек в молодёжной баскетбольной Суперлиге

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Молодёжный состав женского баскетбольного клуба из Видного «Спарта энд К» победил московский «МБА-МГУСИТ» в матче российской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 65:58 в пользу подмосковных баскетболисток, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В начале противостояния видновчанкам удалось захватить инициативу и сохранить лидерство к большому перерыву – 31:23. В третьей 10-минутке москвички сократили отставание до 6 очков. В середине заключительного периода впервые за матч «МБА-МГУСИТ» вышел вперёд на одно очко. И только за 39 секунд до финальной сирены «Спарта энд К» поставила победную точку благодаря точному трёхочковому Александры Шопот и штрафному Карины Комаровой», – рассказали в пресс-службе.Александра Панченко и Александра Шопот набрали в этом матче по 12 очков.
Эта победа стала для «Спарты энд К-2» восьмой в регулярном этапе Суперлиги и второй в сезоне – над «МБА-МГУСИТ».
Следующие две игры подопечные Павла Рылло и Евгении Никоновой проведут во дворце спорта «Видное». 11 и 12 февраля они сразятся с «Невинномысском» из Ставропольского края.
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Лора Луганская