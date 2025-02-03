Военные померялись силами в рывке гири в Можайском Дворце спорта «Багратион»

Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.
Военнослужащие приняли участие в турнире по рывку гири в Можайском Дворце спорта «Багратион». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Можайского городского округа.
Эта дисциплина военно-прикладного спорта давно завоевала признание в рядах Вооруженных сил. На церемонии открытия мероприятия выступил военный оркестр.
По завершении соревнований были награждены лучшие спортсмены в различных весовых категориях, а также команды-победители общего зачёта.
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«По условиям соревнований участникам за 12 минут нужно было поднять гирю максимально возможное количество раз. Каждый продемонстрировал волю, дисциплину, самообладание и силу. Турнир стал пропагандой спорта среди военнослужащих и молодёжи», – говорится в сообщении.
По завершении соревнований были награждены лучшие спортсмены в различных весовых категориях, а также команды-победители общего зачёта.
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Лора Луганская