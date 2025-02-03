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Военные померялись силами в рывке гири в Можайском Дворце спорта «Багратион»

Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

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Военнослужащие приняли участие в турнире по рывку гири в Можайском Дворце спорта «Багратион». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Можайского городского округа.
Эта дисциплина военно-прикладного спорта давно завоевала признание в рядах Вооруженных сил. На церемонии открытия мероприятия выступил военный оркестр.
«По условиям соревнований участникам за 12 минут нужно было поднять гирю максимально возможное количество раз. Каждый продемонстрировал волю, дисциплину, самообладание и силу. Турнир стал пропагандой спорта среди военнослужащих и молодёжи», – говорится в сообщении.


По завершении соревнований были награждены лучшие спортсмены в различных весовых категориях, а также команды-победители общего зачёта.

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В первенстве Подмосковья по биатлону приняли участие 160 юных спортсменов
03 февраля 2025, 09:22

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Первенство Московской области по биатлону среди юношей и девушек 15-16 лет, а также турнир для юношей и девушек 13-14 лет в дисциплине «гонка» состоялись в Центре зимних видов спорта в Дмитрове состоялось, участниками соревнований стали 160 биатлонистов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«По результатам стартов в каждой из возрастной категорий были определены по трое лучших спортсменов. Им вручили медали, грамоты и подарки от спонсора», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после соревнований для спортсменов была организована полевая кухня.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Челси» Флоран Малуда назвал экс-футболиста сборной СССР Александра Мостового одной из легенд мирового футбола.

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#дмитровский городской округ
#спорт
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Американский журналист назвал Овечкина будущим президентом России
Журналист Fox News: Овечкин в будущем может стать президентом России
02 февраля 2025, 16:24

Александр Овечкин (Фото: соцсети)

Российский форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» не только завершает увлекательную погоню за «вечным рекордом» Уэйна Гретцки, за которой следит весь мир. В будущем он вполне может стать российским президентом.
Такое мнение высказал американский журналист Дуглас Маккиннон. В своей статье, опубликованной на сайте Fox News, он назвал нападающего из России одним из пяти лучших спортсменов, когда либо игравших в хоккей. Остальные четверо — Гретцки, Горди Хоу, Бобби Орр и Марио Лемье.

Кроме того, Овечкина знают как любящего мужа, хорошего отца, преданного друга и товарища по команде и щедрого филантропа. Бомбардир также известен своей любовью к России и ее народу. Как и должно быть, подчеркнул журналист.

Маккиннон отметил, что из-за конфликта на Украине некоторые решили нападать на Овечкина за его дружбу с Владимиром Путиным, что особенно легко в эпоху социальных сетей. «Оставив в стороне» Путина, репортер признается, что у него вызвало восхищение то, что Овечкин, хотя и неоднократно давал понять, что не занимается политикой, но любит свою страну, не скрывает этого и не хочет продолжения конфликта.

«И, нравится вам это или нет, именно это решение, а также его слава, харизма и личная щедрость сделали Овечкина любимой фигурой в России», — заявил журналист.

Выдержав давление, российский спортсмен продолжил забивать голы, собирать полные стадионы зрителей и приносить деньги боссам НХЛ и спонсорам. А деньги за океаном умеют считать, как нигде в мире. Скрипнув зубами, недоброжелатели спортсмена утерлись и отступили.

И что же? Овечкин продолжает напрягать весь мир, шайба за шайбой сокращая отставание от достижения великого канадца, которое так долго казалось непоколебимым. Прославляет свой клуб, в котором он уже давно капитан команды, и свою Родину, любовь к которой доказал. А в будущем, кто знает? возможно, станет президентом России.

«Никогда не говори "никогда"!» — заключил Маккиннон.

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Во Франции назвали Мостового одной из легенд мирового футбола
Экс-игрок «Челси» Малуда назвал Мостового одной из легенд мирового футбола
01 февраля 2025, 20:10

Фото: iStock/Pixfly

Бывший игрок «Челси» Флоран Малуда назвал экс-футболиста сборной СССР Александра Мостового одной из легенд мирового футбола. По его мнению, он был уважаемой фигурой во Франции и одним из лучших игроков лиги.
«Величайший футболист России? Для меня это Александр Мостовой — он самый известный. Мне нравилось наблюдать, как он играет за «Страсбург». У него волшебная левая нога была. Это одна из легенд футбола, уважаемая фигура во Франции, был одним из лучших игроков лиги — это большой талант! Кстати, Александр всегда улыбался, несмотря ни на что», — поделился Малуда в беседе с «РБ Спорт».
Он также отметил, что отказ клубов РПЛ от работы с Мостовым является распространенной ситуацией для бывших футболистов, которая случалась и с ним. Федерации футбола, по его словам, должны искать способы интегрировать экс-игроков в футбол, так как те многое отдали спорту и заслуживают уважения.

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#спорт
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#футболист
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Названы лучшие боксеры в истории России
Мчуну назвал пять лучших боксеров в истории России
01 февраля 2025, 20:06

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Южноафриканский боксер Табисо Мчуну назвал пять лучших боксеров в истории России. По его мнению, таковыми являются Денис Лебедев, Евгений Тищенко, Сергей Ковалев, Константин Цзю и Артур Бетербиев.
«Я назову Дениса Лебедева. Евгений Тищенко – олимпийский чемпион. Проблема в том, что я не помню имен. Если вы мне их подскажете, тогда я кого-нибудь вспомню. <…> Сергей Ковалев? Да, конечно! Выдающийся боксер. Как я мог о нем забыть? Константин Цзю? Да, точно! Его сын до сих пор боксирует, хороший боксер. <…> Бетербиев! Кстати, я с ним боксировал, кажется, в 2006 году на Всемирных играх по любителям. <…> Он один из лучших боксеров нашего времени», — поделился он в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, за спиной у Табисо Мчуну 23 победы и семь поражений. В 2019 году он одержал победу над Денисом Лебедевым, в 2021 году — над Евгением Тищенко. Впереди у южноафриканца бой с Муслимом Гаджимагомедовым.

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#спорт
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Хоккеист Якупов близок к подписанию нового контракта с «Авангардом»
01 февраля 2025, 20:06

Фото: iStock/vchal

Нападающий Наиль Якупов близок к подписанию нового контракта с ХК «Авангард». Об этом стало известно Metaratings.ru.
По информации портала, новое соглашение хоккеиста с клубом будет двухлетним. Действующий контракт истекает 31 мая этого года.

Напомним, нынешний сезон Якупов начинал в «Куньлуне», после чего попал в «Авангард». С начала сезона он поучаствовал в 52 матчах КХЛ и набрал 33 балла при коэффициенте полезности «-14».

В этом сезоне КХЛ «Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея 55 очков в запасе. Следующий матч клуб проведет против минского «Динамо» 2 февраля.

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Селихов отклонил предложение «Ростова» из-за финансовых условий
01 февраля 2025, 19:53

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов, находящийся в данный момент в «свободном плавании», отклонил первое предложение от «Ростова». Как сообщает Metaratnigs.ru, голкипера не устроили финансовые условия, предложенные клубом.
«Ростовский клуб предлагал вратарю заключить трёхлетнее соглашение, но Селихова не устроили предложенные финансовые условия. Голкипер рассматривает другие варианты для продолжения карьеры, но «Ростов» может выйти на него с новым предложением позднее», — отмечается в материале.
Напомним, Селихов играл за «Спартак» больше семи лет — с 2017 года, став за это время обладателем Кубка и Суперкубка России в составе московского клуба. В январе 2025 года стороны расторгли контракт в двустороннем порядке.

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#клуб
#спартак
#контракт
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Угальде заявил, что не думает об уходе из «Спартака»
01 февраля 2025, 19:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что не думает об уходе из клуба. По его словам, он сфокусирован лишь на своей команде и пользе, которую может ей принести.
«Могу ли я уйти из «Спартака»? Я остаюсь в клубе, сфокусирован только на «Спартаке». До лета еще много времени, я не думаю об уходе, а сосредоточен лишь на следующей игре, чтобы приносить пользу клубу. Интерес «ПСЖ»? Я ничего не слышал об этом», — пояснил футболист в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, «Спартак» ушел на зимнюю паузу, занимая третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 37 баллами в запасе. Угальде же за этот сезоне забил 15 голов в 18 матчах и отдал три результативных передачи.

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Боксер Мчуну: сейчас нет того, кто мог бы победить Усика
01 февраля 2025, 19:48

Фото: iStock/FOTOKITA

Южноафриканский боксер Табисо Мчуну заявил, что на данный момент нет такого бойца, кто мог бы победить Александра Усика. По его мнению, Усик — один из величайших боксеров в истории.
«Безусловно, Усик один из величайших боксеров в истории. <…> Да, я действительно его поддерживаю. Когда он перешел в тяжелый вес, я также верил, что он может стать абсолютным чемпионом мира. Сейчас нет такого боксера, который мог бы победить Усика», — отметил Мчуну в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, Усик и Мчуну выходили на ринг девять лет назад — в 2016 году. Южноафриканец был в нокдауне в шестом раунде и дважды в девятом, и проиграл после нокаута в девятом раунде. После этого Усик заполучил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом и тяжелом весах.

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#интервью
#бокс
#спорт
#турнир
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Видновская «Спарта энд К» одолела москвичек в молодёжной баскетбольной Суперлиге
31 января 2025, 22:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Молодёжный состав женского баскетбольного клуба из Видного «Спарта энд К» победил московский «МБА-МГУСИТ» в матче российской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 65:58 в пользу подмосковных баскетболисток, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В начале противостояния видновчанкам удалось захватить инициативу и сохранить лидерство к большому перерыву – 31:23. В третьей 10-минутке москвички сократили отставание до 6 очков. В середине заключительного периода впервые за матч «МБА-МГУСИТ» вышел вперёд на одно очко. И только за 39 секунд до финальной сирены «Спарта энд К» поставила победную точку благодаря точному трёхочковому Александры Шопот и штрафному Карины Комаровой», – рассказали в пресс-службе.
Александра Панченко и Александра Шопот набрали в этом матче по 12 очков.

Эта победа стала для «Спарты энд К-2» восьмой в регулярном этапе Суперлиги и второй в сезоне – над «МБА-МГУСИТ».

Следующие две игры подопечные Павла Рылло и Евгении Никоновой проведут во дворце спорта «Видное». 11 и 12 февраля они сразятся с «Невинномысском» из Ставропольского края.

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