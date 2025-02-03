В первенстве Подмосковья по биатлону приняли участие 160 юных спортсменов

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
Первенство Московской области по биатлону среди юношей и девушек 15-16 лет, а также турнир для юношей и девушек 13-14 лет в дисциплине «гонка» состоялись в Центре зимних видов спорта в Дмитрове состоялось, участниками соревнований стали 160 биатлонистов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«По результатам стартов в каждой из возрастной категорий были определены по трое лучших спортсменов. Им вручили медали, грамоты и подарки от спонсора», — говорится в сообщении.Отмечается, что после соревнований для спортсменов была организована полевая кухня.
Ранее сообщалось, что бывший игрок «Челси» Флоран Малуда назвал экс-футболиста сборной СССР Александра Мостового одной из легенд мирового футбола.
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