Два гола Беллингема вывели Англию в полуфинал ЧМ-2026
Футболисты сборной Англии победили национальную команду Норвегии и вышли в полуфинал чемпионата мира. Прямую трансляцию вёл телеканал МАТЧ ТВ.
Счёт на 36-й минуте открыл Андреас Шельдеруп после точной передачи Мартина Эдегора. Под занавес первого тайма англичане восстановили стасус-кво усилиями Джуда Беллингема.
Во второй половине встречи команды не смогли поразить ворота друг друга, поэтому игра перешла в дополнительное время. На 93-й минуте вратарь норвежцев Эрьян Нюланд совершил ошибку, отбив мяч перед собой. На добивании первым оказался Беллингем, установив окончательный счёт – 2:1.
В полуфинале сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария. Матч этих команд состоится 12 июля в 04:00 по московскому времени.
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