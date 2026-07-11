Испания разгрызает с Францией путёвку в финал ЧМ-2026
Завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Бельгии. Прямую трансляцию вёл телеканала МАТЧ ТВ.
Игра прошла на стадионе Соу-Фай (Инглвуд, США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером из Великобритании.
Первый гол забил испанский полузащитник Фабиан Руис на 30-й минуте. На 41-й минуте нападающий Бельгии Шарль Де Кетеларе сумел сравнять счёт. Во втором тайме вратарь бельгийской команды Тибо Куртуа покинул поле из-за травмы. Его место занял Сенне Ламменс, который допустил ошибку на 88-й минуте, чем воспользовался полузащитник испанцев Микель Мерино, установивший окончательный результат – 2:1.
В полуфинале чемпионата мира Испания встретится с Францией. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике, финал состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины.
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