Испания разгрызает с Францией путёвку в финал ЧМ-2026

11 июля 2026, 00:10

Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Фото: istockphoto/NiseriN

Завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Бельгии. Прямую трансляцию вёл телеканала МАТЧ ТВ.