Два хоккеиста «Ак Барса» решили разорвать контракты из-за дискриминации

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Нападающий Дамир Жафяров и защитник Никита Евсеев из хоккейного клуба «Ак Барс» (Казань) могут стать неограниченно свободными агентами. Их представитель Шуми Бабаев подал заявление в Континентальную хоккейную лигу с требованием разорвать контракты его клиентов по пункту «спортивная дискриминация».
По мнению Бабаева, налицо спортивная дискриминация и предвзятое отношение к хоккеистам главного тренера казанской команды Зинэтулы Билялетдинова. Он подчёркивает, что к самому клубу никаких претензий нет, дело именно в позиции главного тренера.
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Александр Бойцов