Третьяк: «Хоккеистам очень важна практика международных матчей»

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о важности Кубка Первого канала, а также о том, на сколько значимы для хоккеистов международные матчи.
«Хоккеистам очень важна практика международных матчей, привычка выходить на лёд в свитере сборной и выигрывать, защищая честь страны. Рад, что такой опыт удалось получить большому количеству молодых ребят — не только из «России 25», но и из команды «Звёзды и ВХЛ». Надеюсь, приглашение на Кубок Первого канала вдохновит их ещё больше работать, тренироваться и прогрессировать», — прокомментировал в беседе с RT Третьяк.
Кроме того, он похвалил выступление спортсменов на Кубке Первого канала.
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