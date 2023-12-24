Форвард Ковальчук дебютировал за «Спартак» против «Куньлуня»

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Олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Илья Ковальчук дебютировал за «Спартак» в КХЛ.
«Лента.ру» пишет, что форвард участвует в матче Континентальной хоккейной лиги против «Куньлунь Ред Стар». Игра проходит в Москве.
О возвращении Ковальчука в «Спартак» сообщили 5 декабря. Нападающий заключил контракт с клубом до конца сезона. Сообщалось, что Ковальчук будет играть под 71-м номером.
Ковальчук играл в Национальной хоккейной лиге за несколько клубов более 10 лет.
Последней командой форварда стал омский «Авангард». С ним он завоевал Кубок Гагарина. Спортсмен приостанавливал карьеру после сезона-2020/2021. К слову, Илья Ковальчук является воспитанником «Спартака».
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О возвращении Ковальчука в «Спартак» сообщили 5 декабря. Нападающий заключил контракт с клубом до конца сезона. Сообщалось, что Ковальчук будет играть под 71-м номером.
Последней командой форварда стал омский «Авангард». С ним он завоевал Кубок Гагарина. Спортсмен приостанавливал карьеру после сезона-2020/2021. К слову, Илья Ковальчук является воспитанником «Спартака».
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Мария Фирсова