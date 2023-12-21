Хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска отметил 70-летие звездным ретро-матчем

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Воскресенске отметили юбилей ХК «Химик» звездным ретро-матчем. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Большой праздник 70-летия ХК «Химик» прошел в Ледовом дворце. На трибунах собрались Свыше 3000 зрителей пришли посмотреть за игрой профессиональных спортсменов.
До начала матча для всех гостей были организованы различные мастер-классы, викторина «Славная история воскресенского хоккея», автограф-сессия с чемпионами ВХЛ и фотозона с Кубком Петрова.
Стоит отметить, что на торжественном открытии мероприятия министр вручил знак «За заслуги перед Московской областью» I степени ветерану ХК «Химик», президенту Федерации хоккея МО Валерию Каменскому, знак «За заслуги перед Московской областью» III степени получили главный тренер «Химика» Игорь Гришин и капитан команды, обладатель Кубка Петрова Олег Губин.
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«От имени губернатора Московской области поздравляю всех с этим праздником. «Химик» – это история Подмосковья и отечественного хоккея. Это настоящее и будущее мальчишек, которые занимаются этим видом спорта. А с такими болельщиками хоккей, без сомнения, будет жить. «Химик» – чемпион!» – поздравил клуб и болельщиков министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Стоит отметить, что на торжественном открытии мероприятия министр вручил знак «За заслуги перед Московской областью» I степени ветерану ХК «Химик», президенту Федерации хоккея МО Валерию Каменскому, знак «За заслуги перед Московской областью» III степени получили главный тренер «Химика» Игорь Гришин и капитан команды, обладатель Кубка Петрова Олег Губин.
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Мира Полтева