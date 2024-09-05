Игроки «Чеховских медведей» получили индивидуальные награды по итогам сезона

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Федерация гандбола России подвела итоги голосования для определения лучших игроков завершившегося сезона Суперлиги.
В двух номинациях победили представители подмосковного клуба «Чеховские медведи», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Звание лучшего линейного игрока сезона 2023/2024 было присуждено Александру Ермакову, а титул «открытие сезона» получил его одноклубник Антон Аксюков, который выступает на позиции правого полусреднего. Награды были вручены спортсменам перед началом первой игры нового сезона на домашней арене. В этой встрече «Чеховские медведи» одержали победу над краснодарским «СКИФ» со счётом 33:25. Следующий матч команда из Подмосковья сыграет 8 сентября в Ставрополе с местной командой «Виктор». Полный календарь предстоящих матчей доступен по специальной ссылке.
Напомним, что в прошлом сезоне «Чеховские медведи» завоевали серебряные медали Суперлиги и в августе текущего года заняли третье место на международном турнире SEHA – Gazprom League. Матчи российской гандбольной Суперлиги проводятся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». Подробности новостей министерства физической культуры и спорта Московской области доступны в Telegram и VK.
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Звание лучшего линейного игрока сезона 2023/2024 было присуждено Александру Ермакову, а титул «открытие сезона» получил его одноклубник Антон Аксюков, который выступает на позиции правого полусреднего. Награды были вручены спортсменам перед началом первой игры нового сезона на домашней арене. В этой встрече «Чеховские медведи» одержали победу над краснодарским «СКИФ» со счётом 33:25. Следующий матч команда из Подмосковья сыграет 8 сентября в Ставрополе с местной командой «Виктор». Полный календарь предстоящих матчей доступен по специальной ссылке.
Напомним, что в прошлом сезоне «Чеховские медведи» завоевали серебряные медали Суперлиги и в августе текущего года заняли третье место на международном турнире SEHA – Gazprom League. Матчи российской гандбольной Суперлиги проводятся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». Подробности новостей министерства физической культуры и спорта Московской области доступны в Telegram и VK.
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Дайана Хусинова