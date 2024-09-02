Гандболисты «Чеховских медведей» с победы начали новый сезон

Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов
Гандболисты подмосковного клуба «Чеховские медведи» отметили начало нового сезона победой над краснодарским «СКИФом». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Игра проходила во Дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова в Чехове завершилась со счётом 33:25 (16:16). Самым результативным игроком встречи стал линейный «Чеховских медведей» Виктор Фурцев, забросивший в ворота соперника шесть голов.
Следующий матч «Чеховские медведи» проведут 8 сентября в Ставрополе против клуба «Виктор». А ближайшая домашняя встреча ждёт «Медведей» 14 сентября против. Соперником станет команда «СГАУ-Саратов».
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«Сегодня, можно сказать, было два гандбола – в первом тайме и во втором», – сказал после матча главный тренер «Чеховских медведей», олимпийский чемпион Владимир Максимов.
Следующий матч «Чеховские медведи» проведут 8 сентября в Ставрополе против клуба «Виктор». А ближайшая домашняя встреча ждёт «Медведей» 14 сентября против. Соперником станет команда «СГАУ-Саратов».
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Лора Луганская