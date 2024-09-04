Подмосковные спортсмены выиграли четыре медали на чемпионате России по гребле

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
По сообщению пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья, спортсмены из Московской области завоевали золотую и три бронзовые медали на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ.
Лучшими в дисциплине «байдарка-четверка микст» на дистанции 500 метров, завоевав "золото", стал смешанный коллектив из Подмосковья, в который входят Никита Максимов, Мария Давыкоза, Ангелина Семенова и Никита Бызов.
Спортсмены из Алтайского края получили серебряные медали, а команда из Саратовской области расположилась на третьей ступени пьедестала почёта.
Максим Калачев и Александр Розов, спортсмены из Московской области, заняли третье место в дисциплине «байдарка-двойка» на дистанции 1000 метров среди мужчин. Гребцы из Тульской области получили второе место, а представители Москвы - первое.
Подмосковный квартет завоевал бронзу в дисциплине «байдарка-четверка» на дистанции 200 метров. В состав команды вошли Александр Розов, Никита Максимов, Никита Бызов и Артем Михеев. Золотые медали достались спортсменам из Рязанской области, а серебро у гребцов из Омской области.
Дуэт Марии Давыкоза и Никиты Бызова также стал обладателем бронзовых медалей в дисциплине «байдарка-двойка смешанный мужчины/женщины» на дистанции 200 метров. Первое место завоевали представители Краснодарского края, а серебряные призеры — спортсмены из Приморского края.
Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ проходит с 31 августа по 4 сентября 2024 года в Краснодаре. Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram и VK.
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