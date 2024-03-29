Два королёвских единоборца взяли медали чемпионата ЦФО по ММА

Фото: пресс-служба г. о. Королёв
Два представителя Королёва завоевали медали чемпионата и первенства Центрального федерального округа по смешанным единоборствам среди юношей 16-17 лет и старше 20 лет. Об этом сообщил в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Воспитанник Академии единоборств FIGHTZONE Гаджимурад Абдуризаев взял золото турнира. Он победил в четырёх поединках, три из которых завершил досрочно. А Николай Галин стал бронзовым призёром, уступив в полуфинальном поединке. В командном зачёте королёвские спортсмены стали вторыми в составе сборной Московской области», – говорится в сообщении.Соревнования прошли в Брянске. В приняли участие 160 спортсменов из всех регионов ЦФО. Впереди – главный турнир года, первенство России. Он пройдёт в Чебоксарах в конце апреля.
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