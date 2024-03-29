В финале этапа Школьной лиги тэг-регби в Подмосковье приняли участие 17 команд

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Финал муниципального этапа Школьной лиги тэг-регби состоялся в подмосковном Ногинске, его участниками стали 17 команд, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Среди команд юношей лучшими стали регбисты «Триумфа» из городского округа Химки. Серебро муниципального этапа завоевали представители спортивной школы №24 имени С.А. Красовского из городского округа Щёлково. Третье место заняла команда из домодедовской школы №7.«В финале принимали участие команды юношей и девушек 2010-2011 город рождения, они соревновались раздельно. Матчи состояли из двух таймов по пять минут каждый с перерывом на одну минуту», — отмечается в сообщении.
Среди девушек победу одержала команда школы «Перспектива» из Власихи, на вторую ступень пьедестала поднялись представительницы средней школы №28 из Люберец, а бронзовая медаль досталась команде школы №14 Сергиево-Посадского округа.
Тэг-регби — бесконтактный вариант регби, исключающий силовые приёмы.
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