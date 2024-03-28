Федерация бобслея России признала лучшими трёх спортсменов из Подмосковья

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три бобслеиста из Московской области были признаны лучшими Федерацией бобслея России по итогам сезона 2023/2024, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В частности, в номинации «Лучшая разгоняющая» победу одержала представительница Московской области Снежана Трофимец. На её счету несколько побед как на зимней, так и на летней Спартакиаде, где она соревновалась в толкании ядра, а также Кубок России за заезд бобслейных двоек», — говорится в сообщении.Лучшим пилотом был признан спортсмен из Подмосковья Ростислав Гайтюкевич. В этом сезоне он завоевал две золотых медали чемпионата России, два золота Кубка России и две высшие награды Спартакиады сильнейших.
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