Команда из Раменского округа завоевала медаль первенства области по мини-футболу

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Спортсмены из школы-интерната в посёлке Удельная Раменского городского округа заняли третье место первенства Московской области по мини-футболу, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Турнир был достаточно сильным, а противники хорошо подготовлены. Представители школы-интерната проявили себя достойно, показали хорошую игру, сыгранность, умение владеть мячом и разыгрывать комбинации», — отметил тренер футболистов Удельнинской школы-интерната, учитель физкультуры Антон Пономарёв.Он добавил, что соревнования — это повод ещё более ответственно подойти к тренировкам.
Первенство по мини-футболу провели в рамках специальной олимпиаде, организованной министерством физической культуры и спорта Московской области. Соревнования состоялись 25 сентября в Ступине.
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