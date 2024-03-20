Два турнира международной серии Swimcup проведут в Раменском

Два финальных весенних турнира международной серии Swimcup пройдут в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования пройдут 31 марта и 21 марта в бассейне «Сатурн». В турнире за призовые места будут бороться около 450 спортсменов любителей и профессионалов.
Стоит отметить, что желающие могут подать заявку на один из заплывов можно на официальном сайте серии Swimcup. Также в день соревнований ведутся онлайн-трансляции.
Читайте также:
Воспитанник ступинского хоккея Плешков установил мировой рекорд
Следж-хоккеисты подмосковного клуба «Феникс» сыграют в финальном туре чемпионата России
Подмосковные спортсмены стали призерами чемпионата и Кубка России по фристайлу
«Традиционно хочется поблагодарить за поддержку министерство физической культуры и спорта Московской области. Мы со своей стороны стараемся создавать во время соревнований атмосферу праздника. В этом году участие в стартах принимают звёзды российской сборной. Здесь очень важен выбор локации, и Раменское, на мой взгляд, является идеальным местом. Москвичам и жителям Подмосковья удобно добраться до места соревнований, а бассейн «Сатурн» полностью соответствует требованиям для стартов такого уровня», – поделился организатор соревнований Евгений Безрученко.
Читайте также:
Воспитанник ступинского хоккея Плешков установил мировой рекорд
Следж-хоккеисты подмосковного клуба «Феникс» сыграют в финальном туре чемпионата России
Подмосковные спортсмены стали призерами чемпионата и Кубка России по фристайлу
Мира Полтева