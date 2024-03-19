Воспитанник ступинского хоккея Плешков установил мировой рекорд

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Артемий Плешков, выступавший за ХК «Капитан» из городского округа Ступино, установил мировой рекорд по количеству бросков, отражённых за один матч. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Сейчас Артемий выступает в ВХЛ за клуб «СКА-Нева». В четвёртом матче плей-офф с тульским клубом АКМ вратарь отразил 124 броска, пропустив единственную шайбу в пятом овертайме. Ранее мировой рекорд по количеству сейвов за игру принадлежал вратарю Александру Бородуле, который отразил 107 бросков», – говорится в сообщении.Чистое игровое время матча превысило 158 минут. Эта игра стала второй по продолжительности в истории лиги. Рекорд составляет 163 минуты и 36 секунд и был установлен в сезоне 201-18 в матче питерского «Динамо» и «СКА-Нева».
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Лора Луганская