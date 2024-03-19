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Воспитанник ступинского хоккея Плешков установил мировой рекорд

19 марта 2024, 22:16
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Артемий Плешков, выступавший за ХК «Капитан» из городского округа Ступино, установил мировой рекорд по количеству бросков, отражённых за один матч. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

«Сейчас Артемий выступает в ВХЛ за клуб «СКА-Нева». В четвёртом матче плей-офф с тульским клубом АКМ вратарь отразил 124 броска, пропустив единственную шайбу в пятом овертайме. Ранее мировой рекорд по количеству сейвов за игру принадлежал вратарю Александру Бородуле, который отразил 107 бросков», – говорится в сообщении.
Чистое игровое время матча превысило 158 минут. Эта игра стала второй по продолжительности в истории лиги. Рекорд составляет 163 минуты и 36 секунд и был установлен в сезоне 201-18 в матче питерского «Динамо» и «СКА-Нева».

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МОК запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже
19 марта 2024, 21:33

Фото: iStock/SimonLukas

Российские спортсмены не смогут посетить церемонию открытия Олимпийских игр, которые состоятся в Париже летом 2024 года. Об этом заявил директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод на пресс-конференции.
Спортсмены из России, желающие принимать участие в Играх, должны будут пройти проверку на предмет непричастности к военным организациям, а также выразить свое негативное отношение к проводимой специальной военной операции на Украине. Однако, участие россиян в церемонии открытия Игр будет невозможным ни при каких условиях.

Состязаться в спортивных дисциплинах представители России смогут только в нейтральном статусе. Также им запрещено выступать в форме, отображающей государственную принадлежность.

Для нейтральных участников Олимпиады в МОК разработали отдельный флаг AIN (индивидуальных нейтральных атлетов), лишенный национальной привязки в цветах, и гимн, в котором полностью отсутствуют какие-либо слова.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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#спорт
#олимпиада
#россия
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МОК утвердил флаг и гимн для российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде
19 марта 2024, 21:23

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил флаг и гимн для российских и белорусских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Информация об этом размещена на сайте МОК.
Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде только в нейтральном статусе, количество участников Игр не будет превышать 55 человек.

Как сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд, для нейтральных участников Олимпиады МОК разработали отдельный флаг AIN (индивидуальных нейтральных атлетов), лишенный национальной привязки в цветах, и гимн, в котором полностью отсутствуют какие-либо слова.

Если нейтральные спортсмены смогут завоевать на спортивном мероприятии награды, они не будут отображаться в таблице медалей Игр. Гимн будет использоваться в случае, если спортсмены завоюют золотые медали.

Российские спортсмены, желающие принять участие в летней Олимпиаде, должны будут публично осудить специальную военную операцию (СВО), а возможно даже, оформить подобные заявления в письменном виде и подписать соответствующие документы.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Напомним, в конце февраля 2022 года МОК обратился ко всем международным спортивным федерациям с настоятельным требованием не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям, проводимым на их территориях.

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#олимпиада
#спортсмены
#россия
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Умер спортивный комментатор Уткин: Биография, Ожирение, Причины смерти
19 марта 2024, 19:45

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

19 марта 2024 года стало известно о смерти одного из самых известных спортивных комментаторов России Василия Уткина.
Первым о смерти журналиста сообщил его коллега Иван Карпов.

«Вася Уткин — умер. Что-то с сердцем. Жуть!», — написал он в своём Telegram-канале.

О самых интересных фактах биографии Уткина, его проблемах со здоровьем и возможных причинах смерти расскажет редакция «Радио 1».

Детство


Уткин родился 6 марта 1972 года в подмосковной Балашихе. Его отец был учёным физиком, а мать — врачом. Как говорил сам журналист, его семья состояла из девяти человек. Всех их расстреляли во время сталинских репрессий. Уткин бросил филологический факультет Московского педагогического государственного университета на пятом курсе, планируя закончить его позже, однако, к учёбе он так и не вернулся, поскольку карьера спортивного журналиста пошла в гору.

Карьера спортивного комментатора


Первой работой в профессии журналиста для Уткина стала должность редактора в программе Александра Политковского «Политбюро». Широкая популярность пришла к Уткину в середине 90-х годов прошлого века. Тогда он работал спортивным комментатором на НТВ и «НТВ-Плюс». В 2004 и 2005 годах Уткин стал лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор». С 1 сентября 2010 года Уткин занял пост главного редактора «НТВ-Плюс».
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
За свою яркую карьеру Уткина удалось поработать в большом количестве популярных СМИ, среди которых: «Коммерсантъ», «Газета.ру», «Советский спорт», «PROспорт», «Известия» и многих других.

Свой последний матч в качестве футбольного комментатора Уткин провёл в 2017 году на телеканале Eurosport 1. Тогда журналист освещал плей-офф Чемпионшип 1/2 финала «Фулхэм» — «Рединг».

После этого Уткин прокомментировал матч на «Первом канале», после чего разорвал отношения с ним.

В 2018 году Уткин возродил программу «Футбольный клуб» на своём авторском YouTube-канале.

Проблемы со здоровьем


Всю свою жизнь Василий Уткин страдал от проблем с лишним весом. В какой-то момент он стал тяжелее 200 килограмм, много сидел на различных диетах, сделал резекцию желудка в немецкой клинике, в результате чего цифры на весах удалось стабилизировать до отметки в 125 килограмм.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
В ноябре 2023 года спортивный комментатор попал в больницу, где врачи диагностировали у него атеросклероз (процесс отложения холестерина в стенке сосудов, и формирование атеросклеротических бляшек, вызывающих сужение артерии, с уменьшением поступления крови к органам (ишемия) и последующего тромбоза с полной закупоркой артерии (окклюзия).

Возможные причины смерти


О том, что звезда российских комментаторских будок ушёл из жизни, стало известно вечером 19 марта.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, предварительно, Уткин скончался из-за закупорки кровеносных артерий в лёгких. Журналисту стало плохо сегодня в обед, его экстренно госпитализировали в больницу, однако, спасти не смогли. Медики поставили Уткину диагноз — лёгочная эмболия.

При этом, официальных комментариев о смерти Уткина или сообщений от его близких пока не поступало.

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Предварительно, причиной смерти Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии

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#смерть
#спорт
#журналист
#сердце
#ожирение
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Ушёл из жизни спортивный журналист и телеведущий Василий Уткин
19 марта 2024, 18:57

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На 53-м году жизни скончался известный спортивный журналист и телеведущий Василий Уткин, об этом сообщил его коллега Иван Карпов.
«Скорбный Карп докладывает в шоке: Вася Уткин — умер. Что-то с сердцем. Жуть!», — написал Карпов в своём Telegram-канале.

Широкая популярность пришла к Уткину в середине 90-х годов прошлого века. Тогда он работал спортивным комментатором на НТВ и «НТВ-Плюс».

С 1 сентября 2010 года Уткин занимал пост главного редактора «НТВ-Плюс». Ранее он также являлся совладельцем портала sports.ru.

15 июля 2016 года Уткина назначили креативным директором сети пабов «Джон Донн».

У журналиста были серьёзные проблемы со здоровьем. На протяжении всей жизни он страдал ожирением, его вес доходил до 215 килограммов.

Точная причина смерти Уткина ещё не названа.

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#журналист
#смерть
#спорт
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Подмосковные спортсмены стали призерами чемпионата и Кубка России по фристайлу
19 марта 2024, 18:01

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Четыре медали завоевали подмосковные спортсмены на чемпионате и Кубке России по фристайлу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финал Кубка и чемпионат России по фристайлу в дисциплине «акробатика» прошел на МСК «Сопка» в Красноярске с 12 по 18 марта.

«В составе сборной команды Московской области на заключительном этапе Кубка России выступали спортсмены Максим Буров и Илья Буров. По результатам турнира в дисциплине «акробатика» подмосковные фристайлисты расположились на первой и третьей ступенях пьедестала почета. Максим Буров завоевал золотую медаль, а Илья Буров замкнул тройку лидеров турнира», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в чемпионате России среди сильнейших фристайлистов-акробатов России максим Буров завоевал золото, а Илья Буров — серебро.

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#серебро
#фристайл
#подмосковье
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Госдума в I чтении приняла законопроект о проведении Всемирных игр дружбы
19 марта 2024, 17:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума в первом чтении приняла законопроект о проведении Всемирных игр дружбы.
Отмечается, что документ регулирует вопросы проведения игр, порядок продажи алкоголя в дни проведения соревнований, въезда спортсменов и волонтёров из-за рубежа, а также установления предельных цен на гостиницы.

Ранее в этот день Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранных спортсменов не участвовать в Играх дружбы, заявив, что они якобы «политизированные».

В пояснительной записке значится, что год и место проведения спортивного соревнования на территории России определяются актом президента или правительства, при этом принимается во внимание частота проведения мероприятия, установленная Международной ассоциацией дружбы.

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#госдума
#законопроект
#игры
#соревнования
#спорт
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Тренер Новиков назвал невозможным приглашение его в «Спартак»
19 марта 2024, 16:58

Фото: istockphoto.com/Liountmila Korelidou

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков заявил, что приглашение его в «Спартак» невозможно на генетическом уровне.
«Что буду делать, если позовут в «Спартак»? Это нереально. Невозможно на генетическом уровне. Во-первых, меня туда никто не позовет. Во-вторых, я туда никогда не пойду», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Он добавил, что никаких предложений и переговоров о работе в Нижнем Новгороде, Ростове и «Акроне» у него также не было.

Ранее футбольный агент Хелсио Алиск высказал мнение о том, что уход тренера Владимира Ивича из «Краснодара» не заставит Кади Боржеса покинуть команду. А экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал увольнение тренера Владимира Ивича из «Краснодара», сравнив его с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

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#тренер
#спартак
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Агент Алиск усомнился в уходе Боржеса из «Краснодара» из-за Ивича
19 марта 2024, 16:55

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Футбольный агент Хелсио Алиск высказал мнение о том, что уход тренера Владимира Ивича из «Краснодара» не заставит Кади Боржеса покинуть команду.
«Нет, Кади Боржес не покинет «Краснодар» из-за ухода Ивича», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Алиск.

Отмечается, что в этом сезоне Кади Боржес провёл 24 матча в составе «Краснодара», забив 4 гола.

Ранее Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал увольнение тренера Владимира Ивича из «Краснодара». Он сравнил Ивича с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Функционер особо подчеркнул, что первый в сравнении со вторым, точно не должен быть уволен. Также Франко Камоцци заявлял о том, что сербский тренер Владимир Ивич мог бы возглавить «Спартак».

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#спорт
#тренер
#краснодар
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Хоккеистки ступинского «Капитана» стали триумфаторами турнира «Золотая шайба»
19 марта 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва им. В. М. Боброва из Ступина завоевали две золотые и серебряную медали на всероссийских финальных соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Первое место среди команд девушек 2012-2014 годов рождения заняла команда «Капитан». В категории 2010-2011 годов рождения победу также праздновали юные спортсменки «Капитана». А среди девушек 2007-2009 годов рождения «Капитан» взял серебро, уступив только «Икару» из Татарстана», – говорится в сообщении.
Помимо этого, подмосковные хоккеистки вошли в число лучших бомбардиров турнира. Яна Аладышкина и Антонина Парная забросили по 11 шайб, а Инна Невзорова – 10.

Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» среди девушек проходили на Ставрополье.

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#минспорт мо
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#московская область
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