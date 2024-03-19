Подмосковные спортсмены стали призерами чемпионата и Кубка России по фристайлу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Четыре медали завоевали подмосковные спортсмены на чемпионате и Кубке России по фристайлу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финал Кубка и чемпионат России по фристайлу в дисциплине «акробатика» прошел на МСК «Сопка» в Красноярске с 12 по 18 марта.
Стоит отметить, что в чемпионате России среди сильнейших фристайлистов-акробатов России максим Буров завоевал золото, а Илья Буров — серебро.
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«В составе сборной команды Московской области на заключительном этапе Кубка России выступали спортсмены Максим Буров и Илья Буров. По результатам турнира в дисциплине «акробатика» подмосковные фристайлисты расположились на первой и третьей ступенях пьедестала почета. Максим Буров завоевал золотую медаль, а Илья Буров замкнул тройку лидеров турнира», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева