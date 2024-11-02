Два украинских хоккеиста сбежали после серии матчей в Европе

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Хоккеисты киевского клуба «Сокол» Роман Благой и Владимир Алексюк не вернулись на Украину после матчей групповой стадии Континентального кубка в Италии. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное. Спорт».
В октябре чемпион Украины хоккейный клуб «Сокол» провёл три матча. Все три игры украинские хоккеисты проиграли, уступив итальянскому «Риттен Спорт» (4:5), словенскому «Есенице» (2:5) и хорватскому «Сисаку» (2:4). Матчи проходили в итальянском городе Ренон.
В пятницу «Сокол» уступил в матче чемпионата Украины одесскому «Шторму» со счётом 3:4. После этого главный тренер киевского клуба Олег Шафаренко заявил, что столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами.
Он подчеркнул, что клубу не хватает игроков, в том числе потому, что двое из них остались в Европе после серии матчей в Италии. При этом Шафаренко не назвал их имена.
Но украинские СМИ выяснили, что речь идёт о форварде Романе Благом и защитнике Владимире Алексюке.
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В пятницу «Сокол» уступил в матче чемпионата Украины одесскому «Шторму» со счётом 3:4. После этого главный тренер киевского клуба Олег Шафаренко заявил, что столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами.
Он подчеркнул, что клубу не хватает игроков, в том числе потому, что двое из них остались в Европе после серии матчей в Италии. При этом Шафаренко не назвал их имена.
Но украинские СМИ выяснили, что речь идёт о форварде Романе Благом и защитнике Владимире Алексюке.
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Анастасия Чинкова