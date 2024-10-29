ХК «Торпедо» уступил победу ЦСКА со счётом 1:3

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В выездном матче КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» со счетом 3:1.
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги команда ЦСКА на выезде обыграла клуб «Торпедо», успешно забив в ворота три шайбы.
За хоккейный клуб ЦСКА забили Соркин, Афанасьев, Дроздов. За нижегородскую команду «Торпедо» забил Виноградов.
Немного ранее команды встречались на одном очном матче. Нижегородцы выиграли в овертайме, а ЦСКА выиграл третий матч подряд и набрал очки в восьми матчах при четырёх победах. Нижегородцы проиграли третий матч кряду.
После последней игры у ЦСКА после этой игры стало 27 очков, и теперь команда занимает четвёртое место в Западной конференции. У «Торпедо» осталось 23 балла и седьмая строчка.
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За хоккейный клуб ЦСКА забили Соркин, Афанасьев, Дроздов. За нижегородскую команду «Торпедо» забил Виноградов.
Немного ранее команды встречались на одном очном матче. Нижегородцы выиграли в овертайме, а ЦСКА выиграл третий матч подряд и набрал очки в восьми матчах при четырёх победах. Нижегородцы проиграли третий матч кряду.
После последней игры у ЦСКА после этой игры стало 27 очков, и теперь команда занимает четвёртое место в Западной конференции. У «Торпедо» осталось 23 балла и седьмая строчка.
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Ольга Енгалычева