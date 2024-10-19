Фигуриста Десятова отстранили от турниров в США из-за ненадлежащего поведения

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Выступающего за США в танцах на льду российского фигуриста Ивана Десятова отстранили от участия в турнирах из-за ненадлежащего поведения. Об этом сообщила пресс-служба Американского центра безопасного спорта. Подробные обстоятельства случившегося не раскрываются, известно, что решение об отстранении вступило в силу 18 октября.
Ивану Десятову 23 года, выступает в дуэте с американкой Изабеллой Флорес. Родился в Москве, до 2021 года выступал за Россию, затем за Белоруссию, с 2022 года — за США.
Пару Десятова и Флорес заменят Аннабель Мороза и Джеффри Чен. Раньше Морозова также выступала за Россию.
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