Терещенко заявил о проблеме «Автомобилиста»

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Обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко прокомментировал «Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Так, специалист отметил, что проблемой клуба является то, что не все игроки «Автомобилиста» соответствуют уровню команды.
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил о том, что «Локомотив» в рамках КХЛ сейчас показывает настоящий чемпионский хоккей.
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«Автомобилист» никак не изменился с прошлого сезона? Но со стороны кажется, что некоторые игроки там не соответствуют уровню команды. И не заслуживают тех дифирамбов, которые получали перед переходом в Екатеринбург», — ответил в беседе с Metaratings.ru Терещенко.
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил о том, что «Локомотив» в рамках КХЛ сейчас показывает настоящий чемпионский хоккей.
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Мелисса Тимофеева