Тренер Магомедов: Омаров выйдет на бой с Сулеймановым в своей лучшей форме

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Российский тренер Сухраб Магомедов заявил, что чемпион ACA в полулегком весе Ислам Омаров выйдет на бой с бывшим обладателем титула Алиханом Сулеймановым в своей лучшей форме. По его словам, после победы в Гран-при боец не дает себе никаких поблажек.
«Мы проходим сборы, готовимся утром и вечером. Мы будет готовы на 100 процентов к Сулейманову. Нигде и ни в чем себе Омаров уступки не делает», — рассказал он в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, поединок Омарова и Сулейманова пройдет 22 февраля в Москве. Первый боец имеет 13 побед и 0 поражений, второй — 16 побед и 3 поражения, одно из которых от Омарова в 2023 году.
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