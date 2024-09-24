Две команды из Московской области стали призерами юбилейного турнира по киле

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Команды «Раменские борцы» и «Наш дом» завоевали серебряные и бронзовые медали на десятом Всероссийском любительском турнире по киле «Богатырская сеча», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
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