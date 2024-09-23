Спортсменки из Подмосковья завоевали медали первенства мира по тайскому боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Пять золотых и две бронзовые медали выиграли представительницы Московской области на первенстве мира по тайскому боксу, который проводился в возрастных категориях 10-11, 12-13, 14-15 и 16-17 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали завоевали Анастасия Чиркова из Сергиева Посада и Александра Земсковене из Балашихи, а также три спортсменки из Серпухова: Яна Еремина, София Нагуманова и Василиса Киселёва. Бронху в копилку российской сборной принесли Ксения Свидинская из Химок и Анастасия Назарова из Серпухова», — говорится в сообщении.Первенство мира по тайскому боксу среди юношей, девушек, юниоров и юниорок проходило в столице Таиланда Бангкоке с 12 по 19 сентября. Участие в турнире приняли 1,7 тыс. человек из 110 стран мира.
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Лев Каштанов