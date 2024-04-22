Двойные стандарты Запада: почему WADA «наказало» Валиеву и закрыло глаза на допинг 23 китайцев

Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель объяснил, почему российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали за употребление триметазидина, а китайские спортсмены были допущены. Об этом пишет РИА Новости.
Венцель отметил, что Валиева не представила доказательств своей невиновности.
Он добавил, что у пловцов из Китая, которых проверяли несколько раз, были замечены колебания отрицательных и положительных значений. Данный факт якобы исключает вероятность фармакологической дозировки.
Напомним, 29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование WADA о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года.
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«Принципиальный момент заключается в том, что в случае с Валиевой ничто не исключало того, что фармакологическая доза триметазидина не была принята за несколько дней до этого», – передает издание слова Венцеля.
Он добавил, что у пловцов из Китая, которых проверяли несколько раз, были замечены колебания отрицательных и положительных значений. Данный факт якобы исключает вероятность фармакологической дозировки.
Напомним, 29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование WADA о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года.
Ранее Этери Тутберидзе потребовала от Татьяны Тарасовой извинений после её слов о тренерах Валиевой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак