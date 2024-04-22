Двойные стандарты Запада: почему WADA «наказало» Валиеву и закрыло глаза на допинг 23 китайцев

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Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель объяснил, почему российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали за употребление триметазидина, а китайские спортсмены были допущены. Об этом пишет РИА Новости.