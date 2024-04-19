Футболист Семшов заявил о невозможности перехода Пиняева в английские клубы

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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказал мнение о том, что нападающий Сергей Пиняев не сможет перейти в английские клубы.
«Считаю, что переход Пиняева в английские клубы невозможен. Посмотрите, как играют «Манчестер Сити» и «Челси». Как туда впишется Пиняев? Сергей сам понимает, что не дотягивает до уровня таких команд. Ему нужно в «Локомотиве» стабильно играть, прогрессировать. Он еще не всегда выходит в матчах в РПЛ. Пиняеву рано думать об отъезде», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Семшов.
Он отметил, что даже у более опытных спортсменов уходило много времени на адаптацию в иностранных клубах. При этом, по его мнению, Пиняеву есть куда стремится, футболисту необходимо прогрессировать в «Локомотиве».
Ранее российский тренер Сергей Силкин заявил, что футболист Фёдор Смолов сможет принести пользу «Динамо», так как является опытным игроком.
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