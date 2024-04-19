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Футболист Семшов заявил о невозможности перехода Пиняева в английские клубы

19 апреля 2024, 18:00
Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев

Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказал мнение о том, что нападающий Сергей Пиняев не сможет перейти в английские клубы.
«Считаю, что переход Пиняева в английские клубы невозможен. Посмотрите, как играют «Манчестер Сити» и «Челси». Как туда впишется Пиняев? Сергей сам понимает, что не дотягивает до уровня таких команд. Ему нужно в «Локомотиве» стабильно играть, прогрессировать. Он еще не всегда выходит в матчах в РПЛ. Пиняеву рано думать об отъезде», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Семшов.

Он отметил, что даже у более опытных спортсменов уходило много времени на адаптацию в иностранных клубах. При этом, по его мнению, Пиняеву есть куда стремится, футболисту необходимо прогрессировать в «Локомотиве».



Ранее российский тренер Сергей Силкин заявил, что футболист Фёдор Смолов сможет принести пользу «Динамо», так как является опытным игроком.

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Тренер Шалимов назвал самую достойную для чемпионства в Кубке России команду
Тренер Шалимов назвал ЦСКА достойной для победы в Кубке командой
19 апреля 2024, 18:13

Фото: iStock/XiXinXing

Российский тренер Игорь Шалимов высказал мнение о том, что ЦСКА является наиболее достойной победы в Кубке России командой.
«ЦСКА — единственная команда, которая в Кубке каждый матч играет на 70-80% основой. Возможно, одну-две провели ротацию. А так всегда основа, и такое отношение мне очень нравится — армейцы заслуживают победы в турнире. Для «Балтики», в первую очередь, важен чемпионат, но формула Кубка не даёт сосредоточиться, потому что предстоит выезд в Ростов», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Шалимов.

Накануне в Москве состоялся матч ЦСКА и «Балтики», победу в котором со счётом 2:0 одержали армейцы.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявлял, что оптимистично смотрит на дальнейшие выступления «Спартака», особенно после матча команды с «Зенитом».

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#спорт
#тренер
#матч
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Девять команд выступят в финале епархиального турнира по шашкам в Ступине
19 апреля 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

21 апреля в городском округе Ступино пройдёт финал епархиального турнира по шашкам памяти Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Муниципальный этап соревнований проходил с 30 марта по 14 апреля. В нём участвовали более 200 воспитанников церковных образовательных учреждений.
«Шашки – это часть богатого культурного наследия России. Для русского народа они символизируют такие качества, как умение разрабатывать стратегию действий, выдержка и терпение. Игру часто сравнивают с реальной жизнью – каждый ход требует внимания и оценки последствий. Главный девиз шашистов – «Только вперед», – сказал президент Федерация шашек России Анатолий Никитин.
За призовые места в финале соревнований поспорят девять команд из всех благочиний региона – Видновского, Домодедовского, Люберецкого, Малинского, Монастырского, Подольского, Чеховского, Ступинского и Серпуховского.

Торжественное открытие соревнований – в 13 часов. Как отметили в министерстве, турнир стали пилотным проектом для масштабирования на другие округа.

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#подмосковье
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#спорт
#минспорт мо
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#религия
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Пловец из Подмосковья завоевал пять медалей на чемпионате России среди глухих
19 апреля 2024, 16:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и две серебряные медали выиграл спортсмен из городского округа Серпухов Марк Трошин на чемпионате России по плаванию спорта глухих, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На высшую ступень пьедестала Марк Трошин поднялся по итогам заплывов на спине на 50, 100 и 200 метров. Серебряные медали подмосковному пловцу принесли заплыв стилем баттерфляй на 50 метров и заплыв вольным стилем на 50 метров», — говорится в сообщении.
Всего в чемпионате России по плаванию спорта глухих приняли участие спортсмены из 28 регионов нашей страны, а также представители Белоруссии. Соревнования проводились с 11 по 17 апреля в столице Мордовии Саранске.

Ранее сообщалось, что в Московской области подвели итоги спортивного фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья «Первенство Триумфаторов».

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#плавание
#минспорт мо
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WADA не получило денежный взнос от России
В WADA заявили о невыплате Россией обязательных взносов на $1,2 млн за 2023 год
19 апреля 2024, 12:34

Фото: iStock/Valerii Evlakhov

Всемирное антидопинговое агентство не получило от России взнос за 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Пока что мы не получили взнос России на 2023 год. Сумма составляет $1 267 023», — заявили в WADA.

Прежде о принятии решения об осуществлении выплаты было сообщено в феврале текущего года. Об этом рассказал лава Минспорта России Олег Матыцин. Однако проблемы с получением взноса уже случались. Причиной задержки платежей стали ограничения в банковской системе, которые возникли после введения санкций.

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#ограничения
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Тренер Бышовец выразил надежду на приемлемую игру «Спартака» к концу сезона
18 апреля 2024, 16:14

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что оптимистично смотрит на дальнейшие выступления «Спартака», особенно после матча команды с «Зенитом».
«Хорошее впечатление от матча и от результата. «Зенит» решил свою задачу. В «Спартаке» произошли изменения. Футболисты красно-белых почувствовали ответственность из-за смены тренера. Есть определенный оптимизм в том, что «Спартак» выступит вполне приемлемо в концовке сезона», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Бышовец.

Матч «Зенит» — «Спартак» завершился ничьей.

До этого московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол был забит на 76-й минуте защитником «Сочи» Яхьей Аттийят-Аллой.

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#спорт
#матч
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#спартак
#футбол
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Тренер Силкин объяснил важность Смолова в «Динамо»
Тренер Силкин назвал Смолова опытным игроком
18 апреля 2024, 16:00

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский тренер Сергей Силкин заявил, что футболист Фёдор Смолов сможет принести пользу «Динамо», так как является опытным игроком.
Поэтому, считает специалист, с ним имеет смысл продлить контракт клубу.

«Нужно ли продлевать контракт со Смоловым? Это нужно спросить у Лички. Опытный игрок никогда не будет лишним, главное, чтобы он был в помощь команде. Смолов не молодой, но что-то еще он может. Какую-то пользу ещё может принести «Динамо», но решать руководству», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявлял, что возможный уход футболиста Антона Миранчука будет большой потерей для клуба.

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#спорт
#игры
#футбол
#контракт
#спортсмены
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В Подмосковье подвели итоги фестиваля «Первенство Триумфаторов»
18 апреля 2024, 15:31

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Первенство Триумфаторов», приуроченный к десятилетию Паралимпийских игр в Сочи, состоялся в марте в Пушкинском округе, власти Московской области приняли участие в подведении итогов фестиваля и вручении наград, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы с большим удовольствием поддерживаем такие мероприятия. Спасибо организаторам за то, что вы делаете. Особые слова благодарности я хотела бы выразить председателю правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорю Гундерову за помощь нашим ребятам, которые вернулись из зоны СВО», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
В фестивале приняли участие более 50 спортсменов-колясочников из столичного региона и Белоруссии. Для них были организованы соревнования по игре в дартс и настольный теннис, а также мастер-классы по пулевой стрельбе, армрестлингу, бочче, фехтованию и настольному теннису.

Кроме того, в рамках фестиваля была организована выставка технических средств реабилитации. Площадку для фестиваля предоставил торгово-развлекательный центр «Акварель».

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#спорт
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#екатерина швелидзе
#московская область
#подмосковье
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Шесть команд вступили в борьбу за Кубок Виктора Шалимова по хоккею
17 апреля 2024, 18:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Мытищах начался юбилейный Х хоккейный турнир «Кубок олимпийского чемпиона Виктора Шалимова». Соревнования проходят 17-19 апреля в ледовом дворце «Арена Мытищи», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В турнире участвуют шесть подмосковных команд из специализированных спортшкол. Это «Балашиха», «Витязь» (Подольск), «Академия Петрова» (Красногорск), «Химик» (Воскресенск), «Атлант» (Мытищи) и «Хоккейная Академия Фетисова» (Домодедово», – говорится в сообщении.
По традиции перед стартом хоккейных матчей состоялась торжественная церемония открытия турнира. С напутственными пожеланиями к юным хоккеистам обратился олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и Европы Виктор Шалимов.

Участники и гости соревнований увидели показательные выступления от учащихся спортшколы «Авангард». Матч-открытие турнира провели хоккеисты из Мытищ и Домодедова.

Как напомнили в министерстве, в прошлом году обладателем почётного трофея стала команда «Балашиха».

Результаты матчей, расписание игр и прямые трансляции можно найти на сайте Федерации хоккея Московской области в разделе «Соревнования».

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#спорт
#минспорт мо
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#подмосковье
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Экс-глава «Локомотива» Наумов назвал потерей возможный уход Миранчука из команды
17 апреля 2024, 17:21

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что возможный уход футболиста Антона Миранчука будет большой потерей для клуба
«Уход Антона Миранчука из «Локомотива» – это потеря. Думаю, у Антона уже есть какой-то вариант продолжения карьеры. Раньше братья хотели перейти в «Рубин», но удалось отговорить их от этого. Всегда неприятно, когда футболисту или любому другому сотруднику уменьшают зарплату. С другой стороны, деньги не самое главное в футболе», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Наумов.

Он допустил, что спортсмен сможет продолжить карьеру и в Европе, поскольку вполне соответствует европейским стандартам.

Ранее экс-футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин назвал главного тренера сборной России Валерия Карпина хорошим профессионалом, однако уточнил, что у него нет трофеев, что является минусом.

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#спорт
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#спортсмен
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