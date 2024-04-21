«Манчестер Юнайтед» с трудом обыграл «Ковентри» и попал в финал Кубка Англии

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«Манчестер Юнайтед» одержал победу в серии пенальти «Ковентри Сити» и пробился в финал Кубка Англии.
Матч в рамках полуфинала состоялся 21 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Основное время завершилось со счётом 3:3. От «Манчестер Юнайтед» голы забили Скотт Мактоминей, Гарри Магуайр и Бруну Фернандеш. В «Ковентри Сити» отличились Эллис Симмс, Каллум О'Хара и Хаджи Райт.
В дополнительное время не было забито ни одного гола, однако в серии пенальти «Манчестер Юнайтед» вырвались вперёд, забив четыре гола против двух мячей противника.
В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт матч с «Манчестер Сити». Игра также состоится на лондонском стадионе «Уэмбли».
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