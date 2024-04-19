Тренер Шалимов назвал самую достойную для чемпионства в Кубке России команду

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Российский тренер Игорь Шалимов высказал мнение о том, что ЦСКА является наиболее достойной победы в Кубке России командой.
«ЦСКА — единственная команда, которая в Кубке каждый матч играет на 70-80% основой. Возможно, одну-две провели ротацию. А так всегда основа, и такое отношение мне очень нравится — армейцы заслуживают победы в турнире. Для «Балтики», в первую очередь, важен чемпионат, но формула Кубка не даёт сосредоточиться, потому что предстоит выезд в Ростов», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Шалимов.
Накануне в Москве состоялся матч ЦСКА и «Балтики», победу в котором со счётом 2:0 одержали армейцы.
Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявлял, что оптимистично смотрит на дальнейшие выступления «Спартака», особенно после матча команды с «Зенитом».
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