Дворкович отказался проводить заседание FIDE по вопросу возвращения россиян

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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отказался руководить заседанием генассамблеи организации, на котором будет обсуждаться вопрос изменения статуса российских спортсменов и формата их участия в международных соревнованиях.
С 21 по 22 сентября в Будапеште проходит конгресс FIDE, который проводит вице-президент федерации, XV чемпион мира по классическим шахматам Вишванатан Ананд.
Дворкович отметил, что речь будет идти о России, а значит, в таком случае, он вести это заседание не собирается. В связи с этим, он пригласил к участию Ананда.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине FIDE допустила участие россиян и белорусов в международных соревнованиях, но лишь в нейтральном статусе. Также организация приостановила проведение соревнований на территории России и Белоруссии.
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Дворкович отметил, что речь будет идти о России, а значит, в таком случае, он вести это заседание не собирается. В связи с этим, он пригласил к участию Ананда.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине FIDE допустила участие россиян и белорусов в международных соревнованиях, но лишь в нейтральном статусе. Также организация приостановила проведение соревнований на территории России и Белоруссии.
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Анастасия Чинкова