Дядюн высказался об игре «Зенита» в текущем сезоне РПЛ
Дядюн заявил, что «Зенит» в РПЛ идет особняком в отношении других команд
Экс-нападающий сборной России Владимир Дядюн прокомментировал выступление «Зенита» в текущем сезоне РПЛ и перспективы борьбы за призовые места.
По его мнению, которое приводит Metaratings.ru, место клуба в таблице должно соответствовать стоимости его состава. Другие команды примерно равны по затратам, поэтому потягаться с «Зенитом» им удаётся лишь за счёт мотивации и мелких нюансов.
«Зенит» в РПЛ идет особняком по отношению к другим клубам», — сказал Дядюн.
После десяти туров «Зенит» располагается на четвёртой строчке чемпионата, имея в активе 19 очков. 4 октября петербуржцы проведут выездной матч с «Акроном» на «Солидарность Самара Арене» — начало в 13:00 по московскому времени.