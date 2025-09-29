Дядюн высказался об игре «Зенита» в текущем сезоне РПЛ

29 сентября 2025, 20:42

Дядюн заявил, что «Зенит» в РПЛ идет особняком в отношении других команд

Фото: istockphoto/master1305

Экс-нападающий сборной России Владимир Дядюн прокомментировал выступление «Зенита» в текущем сезоне РПЛ и перспективы борьбы за призовые места.





По его мнению, которое приводит Metaratings.ru, место клуба в таблице должно соответствовать стоимости его состава. Другие команды примерно равны по затратам, поэтому потягаться с «Зенитом» им удаётся лишь за счёт мотивации и мелких нюансов.





«Зенит» в РПЛ идет особняком по отношению к другим клубам», — сказал Дядюн.