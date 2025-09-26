Защитник «Спартака» рассказал об одном своем желании

26 сентября 2025, 21:59

У защитника «Спартака» Кристофера Ву есть желание учить русский язык

Фото: istockphoto/Anton Vierietin

24-летний центральный защитник московского «Спартака» Кристофер Ву рассказал, что начал изучать русский язык.





Своими успехами спортсмен поделился с порталом Metaratings.ru. По его словам, первые уроки он проходит в приложении Duolingo, а сегодня у него планируется первое занятие с клубным переводчиком, поскольку есть желание заниматься.





«Я могу сказать: «Привет!», «Доброе утро!», «Как дела?», «Меня зовут Кристофер...» — сказал собеседник.