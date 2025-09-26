Защитник «Спартака» рассказал об одном своем желании
У защитника «Спартака» Кристофера Ву есть желание учить русский язык
24-летний центральный защитник московского «Спартака» Кристофер Ву рассказал, что начал изучать русский язык.
Своими успехами спортсмен поделился с порталом Metaratings.ru. По его словам, первые уроки он проходит в приложении Duolingo, а сегодня у него планируется первое занятие с клубным переводчиком, поскольку есть желание заниматься.
«Я могу сказать: «Привет!», «Доброе утро!», «Как дела?», «Меня зовут Кристофер...» — сказал собеседник.
Ву перешёл в «Спартак» в статусе свободного агента летом 2025 года и дебютировал за команду в московском дерби с «Динамо» (2:2). Ранее камерунский защитник выступал за «Ренн» в Лиге 1.