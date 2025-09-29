Экс-футболист Булыкин: у «Краснодара» нет никакого спада

29 сентября 2025, 12:32

Фото: iStock/Anton Vierietin

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что игроки «Краснодара» не потеряли навыки, несмотря на менее успешные результаты в двух последних турах. Его слова приводит «РБ Спорт».





Нападающий отметил, что в игре кубанской команды «нет никакого спада», и ее болельщикам не стоит переживать.

«Да, проиграли «Зениту», но там «Краснодар» должен был забирать свои три очка, просто им не удалось реализовать свои моменты. В «Ростове» всем играть непросто», — сказал собеседник издания.