Экс-футболист Булыкин: у «Краснодара» нет никакого спада
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что игроки «Краснодара» не потеряли навыки, несмотря на менее успешные результаты в двух последних турах. Его слова приводит «РБ Спорт».
Нападающий отметил, что в игре кубанской команды «нет никакого спада», и ее болельщикам не стоит переживать.
«Да, проиграли «Зениту», но там «Краснодар» должен был забирать свои три очка, просто им не удалось реализовать свои моменты. В «Ростове» всем играть непросто», — сказал собеседник издания.Он добавил, что в этом отрезке чемпионата все клубы будут терять очки, и для «Краснодара» ничего страшного не произошло.
После 10 туров РПЛ «быки» с 20 очками занимают третье место в турнирной таблице. В 9-м они потерпели поражение на своем поле от «Зенита» со счетом 0:2. В 10-м же сыграли вничью на выезде с «Ростовом».