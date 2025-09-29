Полузащитник «Спартака» высказался о последствиях травмы «ахилла»

29 сентября 2025, 17:24

Зорина больше не беспокоят последствия травмы «ахилла»

Фото: istockphoto/Andreyuu

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин рассказал, что его больше не тревожат последствия травмы ахиллова сухожилия. Спортсмен поделился впечатлениями от матча десятого тура РПЛ против «Пари НН».





Как пишет Metaratings.ru, «Спартак» одержал уверенную победу — 3:0: отличились Манфредо Угальде и Жедсон Фернандеш (дубль). Команда впервые вышла на поле в новой красно‑черной форме от бренда Jögel, которая, по словам Зорина, пришлась всем по вкусу.





«Главное, что последствия травмы «ахилла» больше не беспокоят, чувствую себя хорошо. Матч получился успешный...» — сказал собеседник.

