Мостовой: Захаряну стоит поменять клуб, но не надо возвращаться в Россию

14 января 2026, 15:15

Фото: iStock/NiseriN

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой предположил, что хавбеку «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну нужно поменять клуб. Об этом пишет Metaratings.ru.





В ночь на 14 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между «Реал Сосьедадом» и «Осасуной», завершившийся ничьей (2:2). В серии пенальти победу одержал «Реал Сосьедад» со счётом 4:3. Александр Захарян не смог забить пенальти. Его удар оказался неточным, и мяч пролетел мимо ворот.



Мостовой считает, что у Арсена могут быть психологические трудности. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что травмы являются основной причиной его нестабильной игры. Игрок то восстанавливается, то снова получает травму, и этот цикл повторяется.





«Возможно, ему стоит поменять клуб. Были сильные футболисты, которые уходили в другую команду и там выстреливали после тяжкого периода в карьере. Но Арсену ни в коем случае не надо возвращаться в Россию. Сейчас он на виду, может попасть в еврокубки, сильный чемпионат. Цепляться за свой шанс ему нужно там», — сказал экс-полузащитник.