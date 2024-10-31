Гладилин объяснил возможное чемпионство в РПЛ «Краснодара»

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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что «Краснодар» имеет все шансы по итогам текущего сезона РПЛ стать чемпионом, поскольку команда обладает силой и опытом.
«Краснодар» — очень хорошая и опытная команда, у которой есть костяк. Есть тренер, который знает коллектив, уже имеет опыт работы в клубе, провёл работу над ошибками после того, как работал предыдущий раз, поэтому они идут от победы к победе и будут бороться с «Зенитом» реально за чемпионство», — отметил в беседе с Газета.ру Гладилин.
А генеральный директор агентства Legal Sport Карен Дохоян, напротив, высказал мнение об очередной победе «Зенита» в этом сезоне РПЛ.
«Уровень почти сравнялся, нет той гегемонии, которая была у «Зенита». В чемпионской гонке небольшое предпочтение дам «Зениту», потому что у него есть маленькое преимущество – когда приходит время, когда надо вырывать победы, у них появляется инстинкт хищника и они добывают свое, как в прошлом году», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Дохоян.
Ранее российский тренер Юрий Сёмин заявлял, что в настоящее время борьба «Спартака» за первое место в РПЛ нереальна.
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Мелисса Тимофеева