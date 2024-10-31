«Это не смешно, а грустно»: Губерниев — о предстоящей игре сборной РФ с Брунеем

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал предстоящий матч российской сборной с командой Брунея, отметив, что «на безрыбье – и рак рыба».
«Ничего страшного, будем играть с теми, кто есть. В каждой стране найдутся люди, которые с нами могут сыграть. Возможно, это будут портовые грузчики, почтальоны. Но на самом деле это не смешно, а грустно. На безрыбье и рак рыба. Такова жизнь», – высказал свой мнение в беседе с Metaratings.ru Губерниев.
Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что «Краснодар» имеет все шансы по итогам текущего сезона РПЛ стать чемпионом, поскольку команда обладает силой и опытом.
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