Владимир Сочнов назвал «Спартак» средней командой

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Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов оценил игру команды в матче с «Оренбургом» в рамках РПЛ.
Он признался, что игра команды ему не понравилась, сейчас клуб выглядит средне.
Ранее бывший футболист «Рубина» Алексей Попов высказал мнение о том, что у команды немного шансов выиграть в матче против такого соперника, как «Зенит».
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«Не нравится команда. Вообще не тот «Спартак», который хотели бы видеть болельщики. Пока ни у кого, кто там был из тренеров, не получилось наладить спартаковскую игру. То тренеры не подходят, то футболисты не те. Моментов даже тех, за которые любят футбол, не видно. Пока «Спартак» выглядит как средняя команда. Что дальше будет, не знаю», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Сочнов.
Ранее бывший футболист «Рубина» Алексей Попов высказал мнение о том, что у команды немного шансов выиграть в матче против такого соперника, как «Зенит».
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Мелисса Тимофеева