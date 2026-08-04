Шалимов высказался о старте «Родины» в РПЛ

04 августа 2026, 20:42

Тренер Шалимов: «Родина» зашла в РПЛ не готовой к этой лиге

Фото: istockphoto/Pixfly

Известный российский тренер Игорь Шалимов выразил обеспокоенность готовностью московской «Родины» к выступлениям в Премьер-лиге. Об этом стало известно 4 августа.





В беседе с корреспондентом «РБ Спорт» тренер проанализировал неудачный старт дебютанта, который уступил «Спартаку» (0:3) и «Ростову» (2:4) в первых двух турах. Шалимов провел исторические параллели, отметив, что успешный сезон в Первой лиге не всегда гарантирует плавный переход в элитный дивизион.



В качестве примеров он привел «Балтику» и самарские «Крылья Советов», которые в свое время столкнулись с трудностями при выходе в РПЛ, а также «Рубин» Курбана Бердыева, сумевший в первый же год завоевать бронзовые медали благодаря грамотной тактической подготовке. По мнению эксперта, ключевая проблема «Родины» кроется не в селекционной работе, а в отсутствии целостного игрового фундамента, соответствующего уровню высшего дивизиона.





«Родина» зашла в РПЛ не готовой к этой лиге, плюс тренер, который не работал в ней. Может быть, как с Нижним Новгородом в прошлом году, когда взяли тренера, не работавшего в России и взявшегося менять ДНК, — и быстро стало понятно, что это вылет. То же самое пока могу сказать о «Родине», — прокомментировал Шалимов.