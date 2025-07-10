Спартак» начал переговоры о трансфере аргентинского нападающего из «Палмейраса»
«Спартак» вступил в диалог со стороной аргентинского нападающего «Палмейраса» Хосе Мануэля Лопеса по поводу возможного трансфера.
Как сообщает Metaratings.ru, спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао уже связался с агентом футболиста. Ранее сообщалось, что Лопес рассматривается как потенциальная замена Манфреду Угальде. Если Угальде останется, шансы на переход Лопеса минимальны.
На счету 24-летнего игрока 43 гола за «Палмейрас», а его стоимость оценивается в 10 млн евро.
Напомним, представитель футболиста Никиты Чернова Владимир Кузьмичев рассказал, что спортсмен пропустил встречу «Спартака» и «Крыльев Советов» из-за плохого самочувствия.
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