Полузащитник «Краснодара» отказался от интересного предложения итальянского клуба «Комо»
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян вызвал интерес у итальянского футбольного клуба «Комо».
По информации «Metaratings.ru», 25-летним футболистом были лично заинтересованы главный тренер команды Сеск Фабрегас и спортивный директор «Комо» Карлалберто Луди. Эксперты видели спортсмена в роли в роли атакующего полузащитника.
Итальянцы провели общение с европейскими посредниками Сперцяна по поводу возможного трансфера, но агенты рекомендовали хавбеку «Краснодара» не рассматривать этот вариант. Представители футболиста объяснили свои рекомендации тем, что главный тренер команды Сеск Фабрегас собирается возглавить миланский «Интер».
Следует отметить, что контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года, а стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.
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