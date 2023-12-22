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Дюков: «У нас есть сильные тренеры»

22 декабря 2023, 17:06
Фото: istockphoto.com/thomas-bethge

Фото: istockphoto.com/thomas-bethge

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слова футболиста Евгения Калешина об отсутствии в России тренерской школы и отметил наличие в стране сильных тренеров.
«Считаю, что у нас есть сильные тренеры. Но что такое тренерское школа? Это когда есть учителя и есть ученики. Когда к нашим тренерам будут приезжать из-за рубежа, чтобы пройти стажировку, обсудить идеи, когда решения наших тренеров будут разбирать специализированные футбольные аналитические издания за рубежом, тогда можно будет сказать, что у нас есть тренерская школа», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Дюков.

Он напомнил о сильной тренерской школе в советское время, которую разрушили в 1990-е годы.


Ранее бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказал надежду на возвращение к работе в следующем году.

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Хоккеист Щитов заявил о слабых выступлениях ЦСКА
22 декабря 2023, 17:16

Фото: istockphoto.com/AlenaLitvin

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что в регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА показывает слабую игру.
«Просто у ЦСКА не идёт игра весь сезон. Команда не показывает чемпионского хоккея. Ясно, что ЦСКА попадёт в плей-офф. Возможно, там они и покажут чемпионскую игру. Но пока что очень слабо выступают москвичи. Они не забивают и не показывают содержательной игры. Вратари также не выручают», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Щитов.

Так, в матче против СКА ЦСКА проиграл со счётом 2:1. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее Россиянин Александр Георгиев установил новое достижение для вратарей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — он одержал свою 40-ю победу в 2023 календарном году.

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В Орехово-Зуеве торжественно открыли ФОК «Звёздный» с ледовой ареной
22 декабря 2023, 15:53

Фото: Ольга Сычёва

Звёзды мирового хоккея открыли уникальный ФОК «Звёздный» с ледовой ареной в Орехово-Зуеве. Об этом сообщил корреспондент ГАУ АИС «Подмосковье».
Торжественное открытие крытой ледовой арены в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Звёздный» состоялось 22 декабря. На нем присутствовали депутат Госдумы РФ Геннадий Панин, министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов и глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Теперь жители и гости Орехово-Зуево смогут заниматься на крытой ледовой арене. Также в здании располагаются трибуна на 330 мест, зал технической подготовки для хоккеистов, медпункт, буфет и прокат коньков и вокруг ФОКа оборудовали новые парковые места.

Стоит отметить, что на открытии для зрителей были организованы выступления детского эстрадного хора, розыгрыши подарков и матч между командой легенд нашего и мирового хоккея и сборной воспитанников спортивных школ и игроков местных любительских команд

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Welt: Испанскую «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов на несколько лет
22 декабря 2023, 14:43

Фото: istockphoto/FotografieLink

Футбольный клуб «Барселона» (Испания) может быть отстранена от участия в Лиге чемпионов на несколько лет. Причина в нарушении руководством каталонского клуба принципов финансового фэйр-плей.
Согласно финансовым правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), команды обязаны компенсировать свои расходы соответствующим доходом. В расчёт всегда принимается трёхлетний цикл.

В сентябре «Барселона» объявила о получении чистой прибыли в размере 304 миллионов евро, передаёт издание Welt am Sonntag. Это означает, что угроза штрафов, о которых в клубе говорили на протяжении последнего года, осталась в прошлом. Однако, согласно финансовым правилам УЕФА, учитываются только те доходы, которые можно непосредственно отнести к футбольному бизнесу. А в последнем годовом отчёте «Барселоны» сообщалось, например, о сотнях миллионов евро доходов от продажи будущих телевизионных и маркетинговых прав, прибылях от других видов спорта и так далее.

Источники в УЕФА сообщают, что финансовая документация каталонского клуба находится «в беспорядке». Это может повлечь за собой отстранение команды от участия в международных турнирах, в том числе Лиге чемпионов, на два-три года. Чем серьёзнее нарушения, тем сильнее может последовать наказание, говорят футбольные функционеры.

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#футбол
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Украинская федерация футбола призвала ФИФА и УЕФА запретить матч России и Сербии
21 декабря 2023, 19:15

Фото: istockphoto/FotografieLink

Украинская федерация футбола (УАФ) обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом отменить матч между сборными России и Сербии, проведение которого предварительно намечено на март 2024 года.
Официальное письмо об этом направлено в указанные международные спортивные организации и опубликовано на сайте УАФ. В документе, в частности, отмечается, что недопустимо разрешать командам из России «возвращаться в футбольную семью».

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили о достигнутой договорённости с Футбольным союзом Сербии (ФСС) о проведении товарищеского матча между сборными двух стран. Игра должна состояться 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Известно, что, помимо ФИФА и УЕФА, УАФ направила письмо также в ФСС с просьбой отказаться от проведения матча со сборной России.

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#футбол
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Горнолыжники из Подмосковья стали призерами Кубка России
21 декабря 2023, 16:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами соревнований по горнолыжному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 17 по 20 декабря в Кусе Челябинской области прошел третий этап Кубка России по горнолыжному спорту.

По итогам соревнований в дисциплине «слалом» среди мужчин подмосковный спортсмен Семён Ефимов занял первое место, опередив представителей Санкт-Петербурга и Челябинской области на более чем на секунду.

Кроме этого, в женском зачете «слалом-гигант» среди женщин Виталина Гирина из Московской области стала бронзовым призером. Спортсменка уступила долю секунд горнолыжницам из Камчатского края и Москвы.

Стоит отметить, что следующие соревнования пройдут 23 декабря в Москве на Воробьевых горах.

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#подмосковье
#победители
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Жители Подмосковья могут принять участие в региональном турнире по понд-хоккею
21 декабря 2023, 15:54

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Регистрация на региональный турнир по понд-хоккею продолжается. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
17 февраля 2024 года состоится турнир по по понд-хоккею в Московской области.

Данные соревнования среди любителей и профессионалов пройдут в Московской области уже в четвертый раз.

«К участию в любительском турнире по уличному хоккею Pond Hockey допускаются все желающие в возрасте от 14 лет. Игры будут проходить в формате «четыре на четыре» без вратарей, а состав каждой команды не должен превышать 7 человек. Соревнования включают два дивизиона — любительский и профессиональный», - отметили в ведомстве.

Кроме этого, традиционно в мероприятии приму участие легенды отечественного хоккея и звезды КХЛ, а также популярные блогеры.

Стоит отметить, что заявки принимаются до 14 февраля на официальном сайте турнира.

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Булыкин заявил об отсутствии смысла для РФС перехода в Азию
21 декабря 2023, 15:41

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Экс-футболист Дмитрий Булыкин заявил о том, что для РФС действительно нет никакого смысла переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Смысла переходить особого нет. Забанить могут везде, но в европейскую лигу тогда будет не вернуться. А по уровню, качеству и деньгам европейская гораздо перспективнее, чем азиатская. Думаю, спроси сейчас кого-нибудь про клубы из Азии, и вам не скажут, как называется команда, за которую играет Криштиану Роналду», — пояснил в беседе с Газета.ру Булыкин.

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола и остаться в УЕФА.

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#уефа
#спорт
#футбол
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Экс-глава «Москвы» Белоус: «Создание Суперлиги напоминает рейдерский захват»
21 декабря 2023, 15:31

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус заявил о том, что Суперлига является сомнительным проектом, который может разрушить существующую систему в футболе.
«С созданием Суперлиги рушится система календаря, выхода в плей-офф еврокубков. Её создание напоминает рейдерский захват. УЕФА и ФИФА сделали всё, чтобы футбол стал самым популярным видом спорта мире, приносил миллиарды. Скорее всего, бенефициар этой идеи США. Все эти разговоры о бесплатных трансляциях — в пользу бедных. Болельщики английских команд были против Суперлиги, потому что в этом соревновании будут участвовать только пять-шесть команд из АПЛ», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Белоус.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также заявлял, что новость о признании Европейским судом незаконности запрета Суперлиги в 2021 году со стороны ФИФА и УЕФА не важна для российского футбола.

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#суд
#спорт
#футбол
#уефа
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Губерниев о Суперлиге: «К российскому футболу эта новость не имеет отношения»
21 декабря 2023, 15:24

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что новость о признании Европейским судом незаконности запрета Суперлиги в 2021 году со стороны ФИФА и УЕФА не важна для российского футбола.
«К российскому футболу эта новость не имеет вообще никакого отношения. Более того, даже если бы ситуация была иной, наши шансы на попадание в эту Суперлигу были бы минимальны, как мне кажется. <…> Никакой российский клуб в обозримой перспективе не будет туда приглашен. И не только в Суперлигу, но и в Лигу чемпионов и в Лигу Европы», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Губерниев.

Кроме того, он добавил, что такое решение негативно отразится на европейском и мировой футболе.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов заявил, что создание Суперлиги может задавить весь действующий футбол.

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