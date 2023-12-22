Дюков: «У нас есть сильные тренеры»

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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слова футболиста Евгения Калешина об отсутствии в России тренерской школы и отметил наличие в стране сильных тренеров.
«Считаю, что у нас есть сильные тренеры. Но что такое тренерское школа? Это когда есть учителя и есть ученики. Когда к нашим тренерам будут приезжать из-за рубежа, чтобы пройти стажировку, обсудить идеи, когда решения наших тренеров будут разбирать специализированные футбольные аналитические издания за рубежом, тогда можно будет сказать, что у нас есть тренерская школа», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Дюков.
Он напомнил о сильной тренерской школе в советское время, которую разрушили в 1990-е годы.
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