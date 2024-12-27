Джанашия раскрыл, кто будет бороться за чемпионство в РПЛ

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ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом заявил бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия. При этом, по его мнению, «армейцы» часто откатываются назад после бодрого старта.
«ЦСКА тоже может побороться за первое место, как и остальные команды. Но часто «армейцы» хорошо начинают, а потом откатываются. ЦСКА умеет так делать. <…> «Зенит» такая сильная команда? Да, у него состава хватит на две сильные команды, но в РПЛ у всех команд есть сильные футболисты. ЦСКА не исключение», — поделился футболист в беседе Metaratings.ru.Напомним, на зимнюю паузу ЦСКА ушли, заняв шестое место в таблице турнира с 31 баллом в запасе. Петербургский же клуб попал на второе место с 39 очками.
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