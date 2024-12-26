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В РФС сравнили Батракова и Головина

Колосков: Батракова рано ставить в один ряд с Головиным
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова рано ставить в один ряд с полузащитником «Монако» Александром Головиным и называть лучшим российским игроком. Об этом заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков. По его словам, железнодорожнику нужно для начала отыграть два сильных сезона.
«Батракова рано ставить в один ряд с Головиным. Вот когда он проведет хотя бы два сильных сезона, тогда можно будет включать его в число лучших российских игроков. А пока Батраков играет на приличном уровне всего лишь полгода. Но парень, конечно, талантливый», — пояснил он в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, за текущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги Батраков забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач. Стоимость 19-летнего россиянина оценивают в 8 миллионов евро.



На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в таблице РПЛ, уйдя на зимнюю паузу с 35 очками.

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Названы претенденты на чемпионство в РПЛ
Джанашия: «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» имеют шансы в борьбе за чемпионство
26 декабря 2024, 12:39

Фото: iStock/FotografieLink

«Спартак», «Локомотив» и «Динамо» имеют все шансы в борьбе за чемпионство в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом заявил бывший нападающий железнодорожников Заза Джанашия. При этом, по его словам, у «Динамо» есть проблемы со стабильностью игры.
«У «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» есть шансы в борьбе за первое место. «Динамо» тоже хорошая команда, но иногда она забивает три, а потом пропускает два. Этого я не могу понять. Наверное, они понимают, что так играть нельзя. Нельзя вести, пропускать на последних минутах, а потом отыгрываться», — поделился футболист в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, первое место в турниной таблице сейчас занимает «Краснодар» с 39 очками. Второе — «Зенит», третье — «Спартак», четвертое — «Динамо» и пятое — «Локомотив».

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#спартак
#рпл
#краснодар
#футболист
#спорт
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Хоккеист Коростелев: тренер Козырев ставит яркий и смелый хоккей
26 декабря 2024, 11:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Новичок «Трактора» нападающий Никита Коростелев рассказал о своем бывшем тренере Андрее Козыреве, под руководством которого он играл в «Северстали». По его мнению, наставник умеет обучать яркому и смелому хоккею.
«Он приверженец собственной философии. Андрей Леонидович неоднократно говорил, что «Северсталь» продолжит демонстрировать фирменный хоккей и не станет отказываться от него. <…> Когда он пришёл в «Северсталь», реально с огромным удовольствием слушали его установки и буквально учились на ходу», — рассказал Коростелев в интервью RT.
В то же время стало известно о еще одном переходе в КХЛ. Как выяснили Metaratings.ru, вратарь Артем Загидуллин в ближайшее время станет игроком «Спартака».

Отмечается, что «Нефтехимик» обменяет своего голкипера в московский клуб, а ранее «Спартак» добавил в лист отказов КХЛ словацкого голкипера Патрика Рибара.

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#хоккей
#кхл
#трактор
#клуб
#интервью
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Крикунов: «Трактор» будет конкурировать с «Локомотивом» в этом сезоне КХЛ
26 декабря 2024, 11:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что в этом сезоне КХЛ с «Локомотивом» будут конкурировать «Трактор», «Автомобилист», «Динамо», «Металлург» и «Спартак». По его словам, железнодорожники — надежная команда, которая не может провалиться.
«Трактор» навяжет конкуренцию «Локомотиву» в этом сезоне. <…> Коллектив [железнодорожников] надежен во всех линиях, Исаев играет без срывов, он стабилен. «Локомотив» – очень надежная команда, не может провалиться. С ним могут побороться «Трактор», «Автомобилист», «Динамо». «Металлург» еще не сказал последнего слова. И я бы как тренер очень не хотел попасть на «Спартак», — предположил специалист в беседе с Metaratings.ru.
В то же время новичок «Трактора» Никита Коростелев, перешедший в Челябинск из «Северстали», отметил, что у его бывшего клуба тоже имеются серьезные амбиции на Кубок Гагарина. В интервью RT он пояснил, что команде «надоело постоянно вылетать в стартовом раунде плей-офф».
«Понятно, что в среде болельщиков ходят разные разговоры. Никакого проклятия точно нет, хоккеисты в него не верят», — подчеркнул Коростелев.
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#тренер
#трактор
#интервью
#спартак
#челябинск
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В центральном старте «Лыжня России-2025» в Химках примут участие 15 000 человек
26 декабря 2024, 11:43

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Центральный старт Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России» пройдёт 8 февраля 2025 года в Московской области. Основной площадкой мероприятия в регионе станут трассы Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Регистрация откроется 9 января 2025 года, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В Московской области для участия в лыжном забеге будет доступно 15 000 слотов. Регистрация участников пройдёт через федеральную государственную информационную систему «Госуслуги». Старт смогут преодолеть все желающие старше 12 лет. Для спортсменов предусмотрена одна дистанция протяжённостью 10 километров.

На протяжении нескольких лет в рамках «Лыжни России» в Московской области проводится костюмированный забег. В 2025 году у всех желающих будет возможность присоединиться к этому яркому и необычному старту. Чтобы одержать победу, необходимо проявить креативность. Участники пройдут отдельную дистанцию длиной чуть больше одного километра в красочных костюмах, отдельно от основной массовой гонки.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Лыжники самостоятельно выбирают формат своих костюмов. Например, в 2024 году на старте можно было увидеть такие образы, как семья индейцев, Красная Шапочка, Чебурашка и Гена, лягушка, единорог, викинг и самбист.

Стоит отметить, что на старт «Лыжни России-2024» зарегистрировалось около 10 000 лыжников. В феврале 2025 года количество слотов увеличилось до 15 000 из-за высокого спроса и интереса к мероприятию.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

«Лыжня России» — одно из самых крупных зимних спортивных событий года. С 1982 года тысячи людей по всей стране, которые любят лыжи и активный отдых, собираются на старте. В общей сложности в гонке принимают участие более полумиллиона человек из более чем 70 регионов России.

В Московской области комиссия по допуску участников будет работать с 3 по 7 февраля 2025 года (пн, ср, пт с 9:00 до 18:00; вт, чт с 11:00 до 20:00) по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1.

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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#химки
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Нападающий Коростелев об обмене в «Северсталь»: ни о чем не жалею
26 декабря 2024, 11:41

Фото: iStock/JohnAlexandr

Российский нападающий «Трактора» Никита Коростелев, вспоминая свой обмен из «Металлурга» в «Северсталь», заявил, что ни о чем не жалеет, так как бывшая команда смогла завоевать Кубок Гагарина, а он смог выдать хороший сезон в Череповце.
«За пацанов переживал, но в момент решающей серии с «Локомотивом» уже находился в отпуске. Поэтому ни одной игры не видел. Но за результатами следил. Был очень рад за ребят, с которыми два с половиной года выступал бок о бок», — поделился хоккеист в интервью RT.
В то же время трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил недавно случившееся пополнение у «Металлурга». В беседе с «РБ Спорт» он предположил, что Магнитогорску нужен был такой нападающий как Борна Рендулич, а СКА — силовой форвард в лице Павла Акользина.
«Что ж, посмотрим, будет ли Рендулич соответствовать требованиям Разина, а Акользин – запросам Ротенберга», — заключил Терещенко.
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Старт Кубка чемпионов Swimcup в Подмосковье собрал более 300 участников
26 декабря 2024, 10:14

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 300 любителей плавания на короткие дистанции приняли участие в предновогоднем старте Кубка чемпионов Swimcup — серии Sprint, соревнования проводились в бассейне «Сатурн» в Раменском, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В рамках турнира были проведены индивидуальные заплывы на 50 и 100 метров вольным стилем, баттерфляем, брассом и на спине. В старте приняли участие 217 детей в возрасте до 14 лет и 98 пловцов в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Следующие соревнования Кубка чемпионов Swimcup будут проходить в Раменском 26 января, 23 февраля и 30 марта. Уточнить информацию о турнирах, а также записаться на участие можно на сайте Swimcup.

Ранее сообщалось, что каширских школьников наградили за выступление на фестивале ГТО по плаванию.

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#минспорта мо
#плавание
#раменский городской округ
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Кузнецов выбыл на долгий срок из-за сотрясения мозга после матча с ЦСКА
Ротенберг: в матче с ЦСКА Кузнецов получил сотрясение и выбыл на долгий срок
25 декабря 2024, 23:45

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий СКА Евгений Кузнецов получил серьезное сотрясение мозга в матче с ЦСКА и выбыл на неопределенный срок. О тяжелом состоянии сообщил главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг после игры, завершившейся победой ЦСКА.
«К сожалению, диагноз очень плохой. Удар в голову, сотрясение, без сознания был. Пусть разбираются профессионалы», — сказал Ротенберг во флеш-интервью, которое можно посмотреть на сайте КХЛ.

ЦСКА в среду обыграл дома СКА (6:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Инцидент произошел во втором периоде, когда защитник ЦСКА Владислав Провольнев провел жесткий силовой прием против Кузнецова. Нападающий упал на лед и покинул площадку лишь в сопровождении врачей. По словам Ротенберга, игрок был без сознания и нуждается в длительном лечении. Тренер отметил, что Кузнецов, один из лидеров команды и звезда лиги, не сможет вернуться на лед в ближайшее время.

За сезон Кузнецов набрал 33 очка в 34 матчах, продемонстрировав выдающуюся форму. Однако теперь команда будет вынуждена обходиться без него в ключевой части чемпионата.


Ротенберг подчеркнул, что не обвиняет Провольнева в умышленной грубости, но факт остается фактом: СКА теряет важного игрока на долгое время.

«Я не говорю, что Провольнев умышленно бил его в голову. Я об этом не говорю, и я не хочу искать козлов отпущения. Но факт остается фактом: Евгений Кузнецов долгое, очень долгое время не сыграет в КХЛ. Когда он вернется, я не знаю», — заключил Ротенберг на пресс-конференции.
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#цска
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Школьников Каширы наградили за выступление на фестивале ГТО по плаванию
25 декабря 2024, 16:34

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В школе №7 с углублённым изучением отдельных предметов городского округа Кашира наградили сборную, занявшую первое место на фестивале ГТО «Проплыви на норматив». Ученики боролись за Кубок главы городского округа Михаила Шувалова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Награждение проводил начальник центра ГТО спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева Николай Гайворонский. Грамоту вручили капитану команды – ученице 10 класса Анастасии Ивлевой. В личных состязаниях за первое место грамотами и медалями награждены Матвей Суслов и Алевтина Недовесова, за второе – Анастасия Ивлева и Тимур Васильев», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Гайворонский поздравил учеников с наступающим Новым годом, пожелав успехов в спорте и учёбе.

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#награды
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Подмосковный горнолыжник Хорошилов взял золото на IV этапе Кубка России
25 декабря 2024, 16:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Многократный чемпиона России Александр Хорошилов, представляющий Московскую область, завоевал золотую медаль на четвёртом этапе Кубка России по горнолыжному спорту, эта победа стала первой для спортсмена в текущем году, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Александр Хорошилов стал победителем в дисциплине «слалом» по итогам двух спусков. При этом по итогу первого спуска он занял лишь четвёртое место, но результат второго заезда обеспечил ему победу. А серебряную и бронзовую медали в слаломе завоевали горнолыжники из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
Кубок России по горнолыжному спорту проходил на трассах Центра активного отдыха «Евразия» в городе Куса Челябинской области с 21 по 24 декабря.

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