В РФС сравнили Батракова и Головина

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Полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова рано ставить в один ряд с полузащитником «Монако» Александром Головиным и называть лучшим российским игроком. Об этом заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков. По его словам, железнодорожнику нужно для начала отыграть два сильных сезона.
«Батракова рано ставить в один ряд с Головиным. Вот когда он проведет хотя бы два сильных сезона, тогда можно будет включать его в число лучших российских игроков. А пока Батраков играет на приличном уровне всего лишь полгода. Но парень, конечно, талантливый», — пояснил он в беседе с «РБ Спорт».Напомним, за текущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги Батраков забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач. Стоимость 19-летнего россиянина оценивают в 8 миллионов евро.
На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в таблице РПЛ, уйдя на зимнюю паузу с 35 очками.
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