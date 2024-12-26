Стало известно, сколько «Спартак» предложил Лапоухову

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Московский «Спартак» предлагал трансфер вратарю минского «Динамо» Федору Лапоухову. Об этом сообщает Metaratings.ru. Белорусскому футболисту, как отмечается, предлагали зарплату 1 миллион рублей в месяц.
Как уточняет портал, «Спартак» хотел поставить Лапоухова на роль запасного вратаря, однако возможное отсутствие игрового времени не устроило футболиста.
Напомним, Федору Лапоухову 21 год, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
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«С представителем игрока связывался Артем Ребров. Также белорусу было озвучено предложение по зарплате – фиксированные 1 млн рублей в месяц плюс бонусы за достижение целей и ежегодное повышение», — говорится в материале.
Напомним, Федору Лапоухову 21 год, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
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